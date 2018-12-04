Цистит: почти женский вопрос

О симптомах и лечении цистита рассказала главный внештатный уролог регионального Минздрава Светлана Каманцева.

Откуда что берётся?

Циститом чаще всего страдают молодые женщины 22–30 лет. Вторая волна наступает в период климакса, после 55–60 лет. Цистит — урологическое заболевание, но причины его тесно связаны с гинекологическими проблемами. Вагинальная микрофлора легко попадает на слизистую мочевых путей. В норме иммунная система борется с инфекцией. Заболевание развивается при воздействии вредных факторов на организм, которые хорошо известны, это:

• Переохлаждение. Если в холодную ветреную погоду носить тонкие колготки, короткие юбки и курточки — сезонное заболевание обеспечено.

• Беспорядочная сексуальная жизнь. Чужая микрофлора может быть достаточно агрессивной.

• Анатомические особенности женской уретры способствуют быстрому проникновению инфекции.

• Изменение гормонального фона. Женские половые гормоны эстрогены оказывают защитное действие, поэтому при климаксе повышается риск развития цистита.

• Снижение иммунитета. В межсезонье на фоне гиповитаминоза цистит часто обостряется.

• Сопутствующие гинекологические и урологические заболевания. Хотя источником может стать любой очаг воспаления, даже кариозный зуб.

• Нарушение интимной гигиены. Девиз «Чистота — залог здоровья» полностью оправдан, если речь идёт о цистите.

Это он?

Есть три главных признака цистита. Это боль, дизурия (частое болезненное мочеиспускание малыми порциями, не приносящее облегчение), изменения в анализе мочи. Окончательный диагноз может поставить только врач на основании жалоб и лабораторных данных. При цистите в моче много лейкоцитов и бактерий. Если болезнь даёт о себе знать на фоне заболеваний, передающихся половым путём, то нужно лечиться вместе с партнёром.

Как его лечить?

Лечение должен назначить специалист, ни в коем случае не «товарищ по несчастью». Для снятия боли при цистите можно применять спазмолитики: «Но-Шпа», «Дротаверин», свечи «Папаверин» и другие обезболивающие средства. Это инфекционное заболевание, и лечится оно антибиотиками, которые может назначить только врач. Если нет возможности срочно обратиться к врачу, нужно предпринять ряд мер:

Соблюдайте постельный режим, принимайте спазмолитики, обезболивающие.

Каждый час выпивайте по одному стакану тёплого зелёного чая, почечного чая либо негазированной минеральной воды. Тёплая жидкость поможет быстрее «вымыть» инфекцию из мочевого пузыря.

Откажитесь от острой, солёной, кислой пищи. Исключите алкоголь и сексуальные контакты.

Всё это принесёт облегчение, но визит к врачу при цистите обязателен и лучше всё-таки при первых его признаках. Это может быть врач общей практики или терапевт, он при необходимости направит к урологу.

Как с ним не встречаться?

Чтобы цистит не вмешивался в вашу жизнь, нужно придерживаться нескольких несложных правил:

Не переохлаждайтесь, не сидите на холодных поверхностях.

Следите за диетой. Острая, солёная, жирная пища может оказать воздействие на слизистую мочевого пузыря.

Пейте не менее двух литров жидкости в сутки: морсы, соки, урологические травы, чай с молоком.

Старайтесь не откладывать поход в туалет.

Постоянный партнёр с «родной» микрофлорой — лучшая защита от цистита.

Соблюдайте правила интимной гигиены. Своевременно лечите все хронические болезни — будь то тонзиллит или сальпингоофорит (воспаление придатков).