Что нужно знать о ВИЧ-инфекции каждому

ВИЧ-инфекция перестала быть проблемой наркоманов, гомосексуалистов и секс-работников — сейчас она угрожает каждому. Но по-прежнему ее главная мишень — молодые люди. Вот 10 вещей, которые стоит знать о вирусе иммунодефицита тем, кто молод и хотел бы жить долго.

Заразиться м­ожет любой

Сегодня больше 40 процентов заражений случается через половые контакты между мужчинами и женщинами, в том числе в семьях. По статистике из 30 тысяч новых случаев заражения в год треть — это секс с одним партнером. То есть принцип «я замужем, и мне ничего не угрожает» уже не работает.

У женщин н­аходят чаще

Чаще всего ВИЧ сейчас находят у женщин. Однако это означает лишь то, что женщины чаще обследуются — например при беременности это обязательно.

Возраст не имеет значения

Заразиться ВИЧ можно в любом возрасте — инфекционисты знают случаи, когда инфекцию обнаруживали у людей старше 80 лет, несколько лет назад в подмосковной больнице вирусом иммунодефицита зара­зился грудной ребенок. Но средний возраст инфицированных в России — 25–35 лет, а умерших — 38.

Подростки — в группе риска

Те, кто считает проблему ВИЧ «взрослой», ошибаются: по данным ЮНИСЕФ , опасный возраст — 15–19 лет, в этой группе каждый час по всему миру заражаются 30 подростков. Причем большинство — девочки, которые уже начали заниматься сексом и не могут настоять на том, чтобы партнер использовал презерватив.

Если не искать, можно не знать

ВИЧ-инфекция может протекать скрыто очень долго: если не обследоваться на антитела к вирусу иммунодефицита, не знать о нем можно больше 10 лет.

Заразиться м­ожно и в больнице

К сожалению, такие случаи периодически регистрируются. Врачи говорят, что в плане ВИЧ самое опасное медоборудование — шприцы и иглы. К сожалению, одноразовые — не гарантия, их безопасность зависит от действий медиков: если кто-то из них в нарушение всех инструкций использует один шприц для двух пациентов, заражение возможно. Сейчас специалисты активно выступают за замену обычных одноразовых шприцев саморазрушающимися. Пациентам же советуют следить за действием медперсонала в стационарах или при сдаче анализов.

ВИЧ и СПИД — не одно и то же

Без лечения ВИЧ переходит в СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита, когда организм теряет способность бороться с множественными инфекциями. У таких людей постоянно возникают бактериальные, грибковые, вирусные заболевания, развивается остеопороз, злокачественные опухоли. СПИД — конечная стадия ВИЧ, которую важно не допустить.

Вылечить н­ельзя, жить долго — можно

ВИЧ считается неизлечимой инфекцией, однако это не значит, что лечить ее не нужно. Благодаря современной антиретровирусной (АРВ) терапии, которая сдерживает развитие вируса, человек с ВИЧ-инфекцией может жить так же долго, как и тот, кто ее не имеет.

АРВ-терапия — это навсегда

Препараты для лечения ВИЧ принимают постоянно в течение всей жизни — в этом весь смысл. Они не излечивают за неделю, месяц, год, 10 лет, как многие думают. Очень важно получать их постоянно, без перебоев, иначе выше риск, что вирус «научится» сопротивляться, станет устойчивым к препарату и тот перестанет действовать.

Лечение п­омогает стать безопасным

Если ВИЧ-поло­жительный человек получает адекватное лечение, уровень вирусной нагрузки у него может снизиться до нуля — она становится неопределяемой. Это значит не только то, что его организм не разрушается и жизнь не укорачивается, но и то, что он уже не может передать вирус кому-то еще.

Тест на ВИЧ

В России ежегодно делается больше 30 млн тестов на ВИЧ — это один из самых высоких в мире показателей. Однако одни проходят проверки по несколько раз в год, другие не делали этого ни разу. Есть разные способы узнать наконец свой ВИЧ-статус.

Бесплатно: всё по номеру

ВИЧ — тот случай, когда нужна возможность провериться анонимно и бесплатно. И сделать это можно, обратившись в региональный или городской Центр профилактики и борьбы со СПИДом. При анонимном обследовании человеку присваивается специальный номер, и в дальнейшем он проходит все этапы под ним. Дальше все просто: в процедурном кабинете берут кровь из вены, через несколько дней можно узнать результат — опять же назвав свой номер. Готовиться к анализу не надо, кровь берут одноразовыми инструментами. Если результат положительный, следующий этап — консультация врача. К сожалению, ошибки тут быть не может: если тест-система обнаруживает ВИЧ в образце крови, его перепроверяют другим способом. Иногда результаты бывают сомнительными — например если заражение произошло недавно или когда есть аутоиммунные заболевания; в таком случае анализ повторяют спустя некоторое время.

Платно: по почте не сообщат

Второй способ узнать собственный ВИЧ-статус — это обратиться в любую медицинскую лабораторию. Делается это при предъявлении документа, однако возможно и анонимное обследование — в таком случае нужно оформить специальную заявку. Однако результат анонимного анализа нельзя будет предъявить, например, при госпитализации.

Результаты исследований на ВИЧ лаборатории сообщают только лично, даже если данные обратившегося известны — их нельзя получить в числе других, например, по электронной почте. Исследование платное, цена составляет 350–450 рублей. Стоит знать, что информацию о положительном результате лаборатория в обязательном порядке передаст в территориальный Центр СПИДа — этого требует закон.

Когда стоит провериться При планировании беременности

Перед операцией

Если были случайные половые контакты

В случае повышенной температуры без явной причины

В ситуации, когда плохо заживают повреждения кожи, часто возникают грибковые инфекции и обостряется герпес

Когда сильно худеешь без повода

При сильной потливости по ночам

Если в разных участках тела увеличены лимфоузлы

В том случае, если раньше обследований на ВИЧ не было

Кстати

Есть еще один способ бесплатно пройти обследование на ВИЧ: надо лечь в больницу. В этом случае проверять будут, даже если госпитализированный недавно сдавал кровь и имеет на руках свежие отрицательные результаты. Ни пол, ни возраст, ни диагноз при этом значения не имеют. Обязательно и не раз проверяют на ВИЧ и беременных.