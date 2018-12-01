10 серьезных болезней, которые можно определить по глазам

Десять серьёзных болезней, которые можно определить по глазамПо статистике, проблемы со зрением есть у трети всех жителей планеты. Причем очень часто эти проблемы являются сигналом других недугов.

Итак, десять самых серьёзных болезней, которые можно определить по глазам и вовремя их предотвратить. 1. Пожелтение белка

Это один из характерных признаков гепатита — воспаления печени. Разлитие желчи вызывает пожелтение кожи и белков глаз, которое возникает из-за избыточного количества билирубина (отходом деятельности печени), который разносится по крови. Гепатит (воспаление печени) или прочие проблемы с ней могут быть вызваны разлитием желчи, когда печень пытается вывести адекватное количество билирубина из организма.

2. Глаза навыкат — проблемы со щитовидной железой

Базедова болезнь — это нарушение функционирования щитовидной железы, которое может привести к выпучиванию глаз и увеличению их размера. Такое происходит, когда щитовидная железа начинает воздействовать на ткани глазного яблока. Глаза навыкате являются наиболее типичным синдромом проблем со щитовидной железой.

У проблем со щитовидкой есть и другие симптомы: ухудшение зрения, беспокойность, усталость, увеличение аппетита, потеря веса, дрожь в теле и повышенное сердцебиение. Обычно анализ крови позволяет измерить уровень гормонов щитовидной железы в организме, который поможет врачу вовремя поставить диагноз и назначить лечение.

3. Ослабление зрения

Инсульт глаза, или окклюзия — это не диагноз в офтальмологии, а лишь условное название патологического явления, при котором происходит разрыв или закупорка мелких сосудов, отвечающих за питание сетчатки глаза. Коварство в том, что симптомы инсульта глаза могут длительное время не проявляться, человек не испытывает на начальных стадиях развития патологии никакого дискомфорта, зрение остается в норме, пока не происходит закупорка или разрыв сосуда.

Основные признаки окклюзии — снижение остроты зрения и его искажение. У человека может появиться боль в глазах, двоение, яркие мушки, вспышки и молнии. При тяжёлой степени заболевания на белках глаз заметы точечные кровоизлияния — геморрагии. Сосудистая сетка тёмно-красного цвета, при обширных кровоизлияниях и ослабленных сосудах может покраснеть весь белок.

Патологии обычно подвержены люди старше 60 лет, но в последнее время микроинсульт глазного яблока может диагностироваться у молодых людей в возрасте 30–40 лет. При отсутствии своевременного лечения последствия патологического явления могут быть самыми серьезными, вплоть до полной утраты зрения.

4. Пелена, пятна перед глазами

Диабет не только влияет на содержание сахара в крови, но и может сильно повредить капилляры глаз. Высокое содержание сахара в крови (основной симптом диабета) может привести к утрате эластичности сосудов во внутренней оболочке глазного яблока, что в свою очередь приведёт к избыточному снабжению белками макулы (часть глазного яблока, которое отвечает за фокусировку зрения). Если содержание сахара в крови не отслеживается и не поддерживается на нужном уровне в течение нескольких лет, то может произойти серьёзное ухудшение зрения вплоть до слепоты.

Симптомы, которые могут указывать на диабет, следующие: пелена перед глазами, тёмные «пятна» или «мурашки», трудности с чтением, которых раньше не было, позднее — резь в глазах и ощущение сухости.

5. Боль при движении глаза

Рассеянный склероз часто приводит к воспалению зрительного нерва, которое в свою очередь приводит к сильно расфокусированному зрению. Зрение начинает падать — от незначительного снижения, затуманивания при взгляде до полной потери вплоть до светоощущения, когда пациент может различить только день от ночи.

Второй основной признак — это боль при движении глаза. Она не имеет связи с какими-либо физическими нагрузками или определенным временем суток. Чаще всего это ночная или утренняя боль. В 15-20% случаев она сочетается с головной болью на стороне поражения.

6. Побеление нижних век

Если внутренняя часть ваших нижних век является белой или бледной, это может означать нехватку железа в крови. Железодефицитная анемия является типичной болезнью крови, лечение которой возможно с помощью приёма биодобавок. Однако это также может быть признаком внутреннего кровотечения.

К бледным векам обычно добавляются такие симптомы, как постоянная утомляемость, вялость, ломота в теле, шум в ушах, обмороки.

7. Серое кольцо вокруг роговицы

Очередным сердечно-сосудистым заболеванием, которое можно продиагностировать с помощью обследования глаз, является высокий уровень холестерина. Он приводит к образованию серого кольца вокруг роговицы глаза. Также он может стать причиной образования небольших жировых отложений в виде волдырей на веках.

8. Разный размер зрачков

После травмы головы, инсульта или аневризмы зрачки становятся разного размера. Это может свидетельствовать о бластоме или опухоли в области шеи. Поэтому если ваши зрачки различаются по размеру, то это признак того, что вам нужно немедленно обратиться к врачу, поскольку в организме происходит серьёзный сбой.

9. Отёк и покраснение глаз

Если вас постоянно мучает раздражение или отёк глаз (и при этом вы не выпиваете и спите достаточно долго), покраснение глаз может быть признаком воспалительного процесса, протекающего у вас в организме, что является обычным симптомом туберкулеза кожи, болезни Крона или даже некоторых форм артрита, которые могут быть обнаружены при врачебном осмотре глаз.

Другие симптомы — такие как опущение века или сухость глаз — могут относиться к симптоматике синдрома Шегрена, аутоиммунной болезни, которая уничтожает кожные железы тела. Кроме того, опущение века означает постепенную мышечную слабость, происходящую вследствие различных аутоиммунных расстройств.

10. Изменение цвета глаз

Врачи советуют внимательно следить за радужкой. Тревожиться и бежать к специалисту нужно, если меняется цвет глаз. Если раньше глаза были, например, голубыми, а затем поменяли цвет и на них появилась небольшая чёрная точка, стоит провериться у онколога, так как такая ситуация указывает на развитие меланомы, одного из самых опасных онкозаболеваний. При этой злокачественной опухоли приходится полностью удалять глазное яблоко. При раке кожи, например, на глазах появляются коричневые пятна, которые можно увидеть в зеркало.

…Если вас что-то смущает в состоянии собственных глаз, лучше не ждать, что это пройдет само, а обратиться за помощью к специалистам. Посетите врача-офтальмолога и терапевта, сдайте анализы. Это позволит подтвердить или опровергнуть тот или иной диагноз.