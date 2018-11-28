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Отит: разновидности болезни и способы лечения 

Провинция.ру 7 часов назад
Фото: depositphotos
Наиболее часто проблемы с ушами у детей возникают из-за острого среднего отита — воспалительного заболевания среднего уха. Главное в этой ситуации — не терять самообладания и как можно скорее вызвать на дом педиатра или, что еще лучше, ЛОР-врача. Только он сможет подтвердить диагноз «средний отит» и точно установить его форму — катаральный или гнойный. В зависимости от формы и тяжести заболевания будет назначено соответствующее лечение.
При подозрении на отит не стоит тянуть время и заниматься самолечением, так как болезнь может давать тяжелые осложнения и приобретать хроническое течение.
Одно из осложнений острого гнойного отита — распространение инфекции на внутреннее ухо — лабиринтит (или внутренний отит). Это тяжелое заболевание, проявляющееся тошнотой, рвотой, головокружением, шумом в ушах. Неблагоприятным исходом лабиринтита является полная потеря слуха.
Встречается и третья форма отита — наружный, связанный с заносом инфекции в кожу наружного слухового прохода. Чаще всего это происходит при длительном контакте уха с водой («ухо пловца») или при его травме острым предметом (например, шпилькой или зубочисткой). Болезнь может протекать в виде ограниченного воспаления — фурункула или в виде диффузного наружного отита. При любой форме заболевания тактика лечения определяется только врачом.
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