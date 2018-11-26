Россиянам пообещали лекарство от ВИЧ

Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , академик РАН Вадим Покровский заявил, что в скором времени на свет может появиться лекарство от ВИЧ.

Вероятнее всего, уже через несколько лет россиянам станут доступны препараты от этого ужасного недуга. Покровский отметил, что проблема скорее в том, сколько будет стоить такое лекарство. Также нужно обдумать, как сделать его дешевым и доступным для тех, кто нуждаются в лечении.

Глава ВИЧ-центра отмечает, что на данный момент число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных россиян составляет 1,3 миллиона человек, из которых 308 тысяч уже погибли. Прогнозы специалистов неутешительные. Они ждут около 100 тысяч новых случаев в следующем году.

Вадим Покровский добавил, что вместе с разработкой лекарств от ВИЧ-инфекции будут выпущены препараты против вируса папилломы человека. На данный момент проводится вакцинация детей, чтобы предотвратить появление этого заболевания в дальнейшем.