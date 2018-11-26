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Россиянам пообещали лекарство от ВИЧ 

Рамблер 16 часов назад
Фото: depositphotos.com
Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский заявил, что в скором времени на свет может появиться лекарство от ВИЧ.
Вероятнее всего, уже через несколько лет россиянам станут доступны препараты от этого ужасного недуга. Покровский отметил, что проблема скорее в том, сколько будет стоить такое лекарство. Также нужно обдумать, как сделать его дешевым и доступным для тех, кто нуждаются в лечении.
Глава ВИЧ-центра отмечает, что на данный момент число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных россиян составляет 1,3 миллиона человек, из которых 308 тысяч уже погибли. Прогнозы специалистов неутешительные. Они ждут около 100 тысяч новых случаев в следующем году.
Вадим Покровский добавил, что вместе с разработкой лекарств от ВИЧ-инфекции будут выпущены препараты против вируса папилломы человека. На данный момент проводится вакцинация детей, чтобы предотвратить появление этого заболевания в дальнейшем.
Комментарии
Вадим Покровский , РАН , Роспотребнадзор , Болезни и лекарства
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