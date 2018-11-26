10 признаков того, что вам не хватает железа

О том, как важно поддерживать нормальный уровень гемоглобина (необходимо достаточное количество железа в организме), знают все. Ведь именно железо в нашем теле отвечает за доставку кислорода ко всем органам и изъятие оттуда углекислого газа. Но как понять, в норме ли ваш гемоглобин, если до врача никак не дойти? Вот 10 признаков недостатка железа в организме, которые должны вас насторожить.

Признаки недостатка железа в организме человека

Сонливость

Если вы спите привычное количество часов, но чувствуете себя более усталой, если начинает клонить в сон днем, если даже в выходные, выспавшись, вы не ощущаете прилива сил — это тревожный звоночек.

Проблемы с концентрацией

Вы внимательно прочитали рецепт, пошли к холодильнику, чтобы достать нужные продукты, и поняли, что не помните половины списка? Вы часто обнаруживаете, что пришли в кабинет коллеги, но забыли, что хотела спросить? Вы смотрите фильм, но спустя полчаса не можете пересказать подруге, о чем он? Бегом к врачу.

Геофиагия

Это непонятное слово означает периодически возникающее непреодолимое желание немедленно слопать что-то несъедобное. Мел, землю, песок — неважно. Если вы не беременны (в этом состоянии подобные вещи в пределах нормы), то привлекательная на вкус клумба должна вас насторожить.

Одышка

Догнали автобус, а потом полчаса не могли надышаться, глотали воздух, испытывали головокружение? Это признаки недостатка железа и низкого гемоглобина!

Очень бледная кожа

Аристократическая бледность — это модно, а еще есть белокожие от природы люди. Проверить, нет ли тут опасности, просто: если после занятий в спортзале или после любой другой физической нагрузки ваши щеки краснеют — все в порядке. А если вы остаетесь мраморно-белой — пора бить тревогу.

Необъяснимая боль в мышцах

Наверняка вам знакомы болевые ощущения, возникающие после более интенсивной нагрузки. Но при нехватке железа эти боли могут возникать «на ровном месте». Так что если вы провалялись весь день на диване, а наутро чувствуете себя так, словно разгружали фуры — сдайте анализ крови.

Ломкие ногти

Даже самый стильный маникюр не поможет скрыть тонкие, ломкие ногти, если у вас нехватка железа в организме. Совсем опасно, если вы заметили впадины и ложкообразные углубления на ногтях.

Частые инфекции

Низкий гемоглобин может являться причиной частых простуд. Прекратите винить коллегу, которая включает кондиционер и проверьте свое здоровье!

Синдром беспокойных ног

Если вы не можешь сидеть за столом спокойно, а постоянно перекладываете одну ногу на другую и обратно, скручиваете их в канат, переставляете ближе и дальше, задумайтесь: это один из симптомов нехватки железа!

Холодные ладони и стопы

На улице жарко, а у вас все равно ледяные руки? Вы не можете уснуть, потому что никак не согреетесь? Этого быть не должно!

P. S.

Внимание! Если вы курите, железо у вас практически всегда в норме или даже повышено. Причина проста: организм, страдая от дыма, усиливает выработку гемоглобина. Но это не значит, что все в порядке! При встрече с никотином клетки гемоглобина портятся, и уже не могут транспортировать кислород. Но анализ крови не способен отличить работающую молекулу гемоглобина от неработающей, поэтому в нем может быть повышенный уровень гемоглобина, а на деле вам его не хватает! Так что обязательно предупредите врача, что вы курите. В смысле, бросаете уже курить, так ведь?