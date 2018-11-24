Почему нельзя давить прыщи

Наверняка, каждый человек хотя бы раз слышал утверждение, что прыщи давить нельзя, и тем не менее продолжал это делать.

На самом деле есть несколько причин, чтобы отказаться от такой вредной привычки.

Застойные пятна

Во время выдавливания травмируются кровеносные сосуды, расположенные близко к поверхности кожи. Происходит небольшое кровоизлияние и образуется красное или синюшное пятно, которое может довольно долго не проходить.

Воспаление

Гнойное содержимое прыща при выдавливании частично может попасть в кровеносные сосуды, из-за чего воспалительные элементы могут появиться в новых местах в еще больших количествах.

Шрамы

Если прыщ был достаточно крупным и глубоким, а для того, чтобы его выдавить, пришлось приложить немало усилий, на его месте может образоваться ранка, напоминающая кратер вулкана. К сожалению, не все из них затягиваются без следа.

Пигментация

На месте выдавленного прыща может появится темное пигментное пятно, которое становится более заметным на загорелой коже.

Что делать

Не забывайте вовремя умываться и следите за питанием, стараясь исключить жирное и особенно сладкое. Если у вас появляются единичные прыщи, пользуйтесь подсушивающими противовоспалительными средствами, чтобы ускорить заживление.

Если на вашем лице одновременно находится более 15 воспалительных элементов, стоит обратиться к квалифицированному врачу-дерматологу или косметологу.