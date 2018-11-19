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Минздрав: монетизацию лекарственных льгот нельзя отменить
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Минздрав: монетизацию лекарственных льгот нельзя отменить 

Рамблер 1 час назад
Фото: pixabay.com
Вероника Скворцова рассказала, почему невозможно отменить монетизацию лекарственных льгот, в интервью телеканалу "Россия 24".
Глава Минздрава объяснила, что эти деньги уже включены в сумму пенсии. По словам Скворцовой, пенсионеры привыкли к деньгам, поэтому отменить монетизацию уже нельзя.
Пока денежную компенсацию за лекарства перечисляют 19 процентам населения страны, однако, как заметила глава Минздава, в планах властей значительно расширить список льготников.
Кроме того, за последние три года по инициативе Минздрава число больных ВИЧ, получающих ретровирусную терапию, было увеличено с 26 до 57 процентов.
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