Минздрав: монетизацию лекарственных льгот нельзя отменить

Вероника Скворцова рассказала, почему невозможно отменить монетизацию лекарственных льгот, в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава Минздрава объяснила, что эти деньги уже включены в сумму пенсии. По словам Скворцовой, пенсионеры привыкли к деньгам, поэтому отменить монетизацию уже нельзя.

Пока денежную компенсацию за лекарства перечисляют 19 процентам населения страны, однако, как заметила глава Минздава, в планах властей значительно расширить список льготников.

Кроме того, за последние три года по инициативе Минздрава число больных ВИЧ, получающих ретровирусную терапию, было увеличено с 26 до 57 процентов.