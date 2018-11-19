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5 способов борьбы со стрессом: проверено на себе
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Пять способов борьбы со стрессом: проверено на себе 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Автор блога на Sobesednik.ru рассказывает о пяти способах справиться со стрессом, проверенных на собственном опыте.
Каждое утро я борюсь с самой собой, чтобы успеть на работу. Завтракаю на бегу, спешно одеваюсь. В руке — недопитый кофе, на дороге — очередная пробка. Еле успеваю забежать в последний вагон метро, и меня непременно больно толкают локтем в бок. После такого утра так и хочется нагрубить, выместив раздражение на первом же, кто попадется под горячую руку.
Знакомо?
Как и любой городской житель, я постоянно испытываю стресс и с каждым годом все отчетливее ощущаю его пагубное воздействие на здоровье. Апатия, хроническая усталость, тревожный сон и даже неконтролируемые потоки слез по любому поводу стали моими постоянными спутниками.
В один прекрасный день, когда я в очередной раз рыдала под одеялом из-за какой-то ерунды (кажется, случайно погнула ложку), отчетливо поняла: больше так продолжаться не может. Тогда я объявила стрессу настоящую войну. И первым делом обратилась за помощью к знакомому психологу. Методом проб и ошибок мне удалось найти пять универсальных способов борьбы со стрессом, которые пригодятся любому городскому жителю.
Один подход — одно дело. Допустим, я готовлю презентацию своего проекта — и я выделяю четко два часа, когда занимаюсь только ею. Откладываю телефон в другую часть комнаты и не отвлекаюсь на социальные сети или на «всего лишь одну» серию любимого сериала.
Запомните: концентрация на чем-то одном позволяет мозгу работать эффективнее, а также уменьшает психологическую тревожность.
Двигай телом! Однажды мне пришлось весь день просидеть в кресле перед экраном компьютера. Я выполняла важное задание и могла отлучиться только во время короткого обеденного перерыва. Под конец рабочего дня я чувствовала себя не просто раздраженной и уставшей, а жутко злой. Мало того, что у меня все плясало перед глазами, так еще и на следующее утро ужасно заболела спина. А ведь рядовые офисные работники проводят так пять дней в неделю. Кошмар!
Выходом для меня стала покупка абонемента в спортзал. Не секрет, что занятия спортом вырабатывают в организме эндорфины, а с ними мы становимся счастливее. А вместо того, чтобы вымещать негативные эмоции на окружающих, лучше побейте грушу.
У вас нет времени на спорт? Тогда не стойте на эскалаторе, старайтесь не пользоваться лифтом, пройдитесь пешком остановку.
Больше лепки. У моей подруги появилась странная привычка: она постоянно приходила на учебу с пластилином, мяла его, катала в ладонях, лепила фигурки зверей. Когда я задала ей вполне логичный вопрос «зачем?», она с абсолютно бесстрастным выражением лица ответила: «Так я справляюсь со стрессом».
Позже от того самого психолога я узнала, что творчество в любом его проявлении высвобождает все наши страхи и тревоги и отправляет стресс в нокаут. Вариантов очень много: рисование, вышивка или оригами. Теперь и я постоянно ношу с собой кусочек пластилина. Так, на всякий случай.
Дышите глубже. Совет на грани смеха — до того он простой. Каюсь, первое время я очень сомневалась в его пригодности. Мы ведь постоянно дышим! И это ни капельки не мешает нам испытывать стресс.
Но здесь есть свои небольшие тонкости. Теперь как только чувствую, что вот-вот заплачу, на кого-то накричу или снова спрячусь под одеялом, отхожу в тихое место, где чувствую себя в безопасности. А затем делаю серию глубоких вдохов и выдохов. Лучше, если они будут медленными и под счет.
Offline. Пожалуй, это сложнее всего. Попробуйте на один день выключить телефон. Я делаю это в выходные.
Какое-то время от навязчивого желания проверить ленту в Instagram чешутся руки. Вы постоянно будете тянуться к телефону, думать о нем, предполагать, какие фото уже успели выложить ваши друзья. Зато со временем быстро почувствуете разницу. Да и наверняка успеете сделать дела, которые откладывали всю неделю из-за нехватки времени и постоянного ощущения тревожности.
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