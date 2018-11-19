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Найден простой способ победить аллергию на арахис
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Найден простой способ победить аллергию на арахис 

Мир24 5 часов назад
Фото: «Мир 24» / Елена Андреева
Аллергию на арахис можно победить, выработав толерантность к этому продукту — таковы результаты исследования детского госпиталя «Эвелина» и Королевского колледжа Лондона.
Ученые провели масштабный эксперимент, в котором приняли участие почти 500 детей в возрасте от четырех до семнадцати лет, сообщает Sky News.
Одной группе давали белок арахиса, другой — плацебо. Дозу постепенно увеличивали каждые две недели на протяжении шести месяцев. В следующие полгода дети получали стабильное количество вещества.
Результаты оказались весьма обнадеживающими — 67% участников из первой группы смогли усвоить около 600 мг белка арахиса; из второй группы, принимавшей плацебо, таковых оказалось всего 4%.
Ученые отметили, что аллергия на арахис усложняет жизнь как самому пациенту, так и его близким, поскольку приходится соблюдать строгую диету. Люди боятся случайно съесть опасный продукт — это может привести к смерти.
До недавнего времени медицина не могла предложить никаких способов лечения аллергии. Единственной рекомендацией врачей было полное исключение арахиса из рациона.
Но результаты нового исследования могут подсказать выход. Борьба с аллергией особенно важна, так как за последние двадцать лет количество таких диагнозов удвоилось. В Великобритании от непереносимости арахиса страдает в среднем один из пятидесяти детей.
Ранее сообщалось, что в США создали выявляющий аллергены гаджет — его точность составляет 94%.
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