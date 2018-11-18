О чем говорят главные виды головных болей

Вряд ли в мире можно найти хоть одного человека, который бы раз в жизни не страдал от головной боли. Это, пожалуй, самая частая жалоба, с которой пациенты обращаются к врачу. В настоящий момент медицине известно 45 заболеваний, сопровождающиеся головной болью той или иной интенсивности и локализации, и 150 типов самих головных болей.

В 1988 году Международным обществом по головной боли была принята классификация, по которой головная боль разделяется на 13 основных типов. Первые 4 группы — это так называемые, первичные головные боли, с 5 по 11 группу — симптоматические боли, являющиеся следствием какого-либо заболевания, 12 группа — невралгические боли и 13 группа — неклассифицируемая головная боль.

1. Мигрень.

Это повторяющаяся приступообразная боль, пульсирующего характера. Обычно боль локализуется с одной стороны головы (гемикрания) и длится до 4 часов и более. У больного возникает непереносимость сильных звуков, яркого света, возможна тошнота и рвота. Чаще всего мигрень встречается у женщин, возникает в возрасте 10–30 лет. По данным ученых, мигренью страдает примерно 2–6% всего населения

Причинами возникновения мигрени являются нарушения функций мозга, но до сих пор точно неизвестно, какие именно. Установлено, что во время приступа кровеносные сосуды очень сильно расширяются, а в коре мозга возникает некая электрическая активность. К сожалению, лечению мигрень практически не поддается, простых обезболивающих для снятия приступа недостаточно.

2. Тензионная боль или боль напряжения.

Самый распространенный вид боли. Она ощущается как сжатие, стесненность или давление по всей окружности головы, может возникать чувство чрезмерного напряжения мышц глазниц и лба, при этом расслабить их невозможно. Иногда боль отдает в виски, шею, лицо и плечи. Длительность боли напряжения может варьировать от получаса до нескольких дней, наиболее интенсивной она становится к вечеру.

Причиной таких болей может быть наследственность, чрезмерный стресс, как психоэмоциональный, так и физический, повышенная тревожность. Эпизодические тензионные боли легко снимаются простыми обезболивающими средствами, если же боль носит хронический характер, медикаменты должен назначить врач.

3. Кластерная или пучковая боль.

Ей страдает около 1% населения Земли, причем 80% больных — мужчины. Этот тип боли известен еще и как «мужская мигрень». Ее характерные признаки — высокая интенсивность, мучительность, возникает она обычно с одной стороны головы и повторяется несколько раз в день. Боль возникает внезапно, обычно в области глаза, а сила ее может быть настолько велика, что во время приступа даже спящий человек просыпается. Длительность приступа — от 15 минут до 3 часов, при этом боль может сопровождаться покраснением глаз, слезотечением, отеком века, заложенностью носа. Причины возникновения кластерных болей неизвестны, но есть версия об их сосудистом происхождении. Пучковая боль практически не лечится.

4. Боли, не связанные со структурным поражением.

идиопатическая головная боль — резкая стреляющая боль, длящаяся буквально доли секунды, происхождение ее до конца не выяснено;

головная боль от переохлаждения, связанные с любым холодовым раздражителем;

головная боль от кашля или физического перенапряжения.

головная боль, связанная с сексуальной активностью. В эту группу входят редкие формы головной боли:

Все эти виды боли никогда не сопровождаются другими симптомами и носят доброкачественный характер.

Следующая большая группа головных болей — это симптоматические головные боли, вызванные различными нарушениями или заболеваниями. И при их появлении обязательно нужно обратиться к врачу!

5. Головная боль, связанная с травмой головы.

Может быть как острой, проявляющейся непосредственно в моменты травмы, так и хронической, возникающей примерно через две недели после травмы. Головная боль, появившаяся через три месяца после ЧМТ, по мнению врачей, с травмой связана не бывает. Специфических признаков травматической головной боли нет, не влияет на ее интенсивность и тяжесть травмы, но зато сама травма может спровоцировать возникновение мигреней, болей напряжения.

6. Головная боль, связанная с сосудистыми расстройствами.

Может возникать при поражениях сосудов головного мозга и шеи: повышении или понижении артериального давления, инсульте, нарушениях работы сосудистой системы, нетравматическом внутричерепном кровоизлиянии, аневризмы, артериита, тромбоза и т.д. При изменении давления головные боли обычно давящие, тупые, могут локализоваться в затылочной области или в области переносицы. Острые нарушения мозгового кровообращения характеризуются длительной, до нескольких недель, сильной головной болью.

Отличительной особенностью такой боли, и на это необходимо обращать внимание, является ее сочетание с другими симптомами сосудистого происхождения — шумом в ушах и голове, головокружением, изменением пульса и сердечного ритма, артериального давления, расстройством сознания.

7. Головная боль, связанная с внесосудистыми черепными расстройствами.

Чаще всего этот тип головной боли вызван появлением внутричерепных образований. По мере увеличения опухоли, она оттесняет мозговую ткань, увеличивая давление внутри черепной коробки. Раздражение рецепторов приводит к тому, что возникают постоянные головные боли с нарастающей интенсивностью. Один из показателей того, что боль вызвана опухолью — она чаще появляется в утренние часы и сопровождается рвотой. На фоне возникновения периодической боли может начаться снижение веса, судорожные припадки.

8. Головная боль, связанная с употреблением определенных веществ.

Яркий пример такой боли — похмельный синдром, но она может быть вызвана и злоупотреблением различными видами лекарств или резким отказом от них (наркотическая ломка).

9. Инфекционная головная боль.

Причинами этой боли являются опасные инфекционные или бактериальные заболевания, такие как энцефалит, менингит, вирусные инфекции. При менингите боль распространяется по всей поверхности черепа и имеет высокую интенсивность. Параллельно возникает тошнота, повышенная чувствительность к свету и громким звукам и напряженность мышечных волокон в области затылка. Головная боль, вызванная энцефалитом, также может имеет нарастающий характер, при этом она локализуется в разных участках головы. Головная боль может возникать даже при обычном ОРВИ, связана она с интоксикацией организма, происходящей под воздействием болезнетворных микроорганизмов и вирусов.

10. Головная боль, связанная с метаболическими нарушениями.

Возникает на фоне гипогликемических состояний или при острой гипоксии, например, в высокогорье в результате отека легких. Нередко головная боль возникает при анемии, вызванной снижением уровня гемоглобина.

11. Головная или лицевая боль, вызванная патологией черепа или лицевых структур.

Этот тип боли является весьма распространенным и может быть вызван заболеваниями шеи, ушей, носа, глаз, придаточных пазух, зубов, полости рта и т.д. Очень часто встречается головная боль при гайморите, синусите, или дегенеративных поражениях позвоночника. Обычно сочетается с другими симптомами заболевания. Например, при синусите боль сопровождается заложенностью носа, гнойными выделениями, лихорадкой.

12. Краниальные невралгии, невропатии.

Невралгические головные боли можно легко отличить по некоторым характерным признакам: наличию приступов и их серийностью, небольшим интервалам, иррадиацией по ходу нервных стволов и острому характеру самой боли.

13. Неклассифицируемая головная боль.

Какой бы тип боли вы у себя не обнаружили, помните, что правильный диагноз может поставить только врач. Не занимайтесь самолечением, в некоторых случаях, например, при головных болях, связанных с сосудистыми расстройствами, промедление в прямом смысле может стоить жизни.