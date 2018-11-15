Чем может быть опасна вазэктомия

Вазэктомия, или вазорезекция — это радикальное средство мужской контрацепции. В ходе операции перевязываются или полностью удаляются фрагменты семявыносящего протока. В результате сперматозоиды не попадают в семенную жидкость, и мужчина теряет способность к деторождению.

Ваэзэктомию не стоит путать с кастрацией — удалением яичек, поскольку после нее не исчезают половое влечение, эрекция и эякуляция, а функции яичек полностью сохраняются. Причиной, по которой мужчины решаются на вазэктомию, чаще всего является нежелание в будущем иметь детей, но иногда процедуру назначают и при наличии у мужчины тяжелых генетических заболеваний, способных передаваться по наследству. Известны случаи, когда мужья соглашались на вазорезекцию, потому что беременность угрожала жизни и здоровью жены.

Вазэктомия достаточно несложная операция, ее проводят через проколы или маленькие надрезы на мошонке. Операция проходит под местной анестезией и практичности безболезненна, но, как и любое хирургическое вмешательство, она может иметь определенные неприятные последствия.

Болевые ощущения в области разрезов, повышение температуры. Появление отечности и покраснения после операции вполне закономерно, но если эти симптомы не исчезают в течение недели и сопровождаются повышением температуры, необходимо обратиться в врачу.

Появление гранулемы — небольшого доброкачественного образования, возникающего из-за того, что сперма протекает из рассеченных протоков, скапливается в одном месте, вызывая воспаление.

Развитие иммунной реакции на собственную сперму. У некоторых мужчин после операции могут вырабатываться антитела к собственным сперматозоидам. Некоторые специалисты даже выразили озабоченность тем, что борьба организма со своими же клетками может привести к потенциально опасным заболеваниям, таким как диабет, рассеянный склероз, рак, артрит, атеросклероз, заболевания сердечно-сосудистой системы. Но на сегодняшний день наличие связи между вазэктомией и этими болезнями не подтверждено. Кроме того, из-за несоблюдения требования стерильности может произойти инфицирование и нагноение раны, отек мошонки и пениса, появление гематомы на месте прокола.

Чтобы избежать этих неприятных явления, необходимо строго соблюдать правила личной гигиены, обрабатывать швы или места проколов специальными антисептическими мазями. Кроме того, в течение первых 48 часов после операции нельзя мочить мошонку, испытывать физические нагрузки. От интимной близости следует воздерживаться в течение недели.

По сути, вазэктомия не несет для мужчины никаких серьезных рисков, кроме одного — невозможности иметь в будущем детей. Последствия операции через несколько лет становятся полностью необратимыми, так что ее рекомендуют проводить мужчинам только в возрасте после 35 лет и тем, кто уже имеет детей. Кстати, в Китае и Индии, где существует проблема перенаселения, операция чрезвычайно популярна. Постепенно растет ее востребованность и в европейских странах. В России, к сожалению, ответственность за контрацепцию чаще всего ложится на женщину.