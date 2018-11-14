16 важных фактов о диабете, которые необходимо знать родителям

Рассказываем, чем отличаются типы диабета, кто чаще страдает этим заболеванием и какие меры профилактики помогут избавить ребенка и взрослого от этого недуга в будущем.

14 ноября во всем мире отмечают Всемирный день борьбы с диабетом. Его проводят с 1991 года, и за это время врачам в разных странах мира удалось просветить миллионы людей, объединить диабетические сообщества и добиться того, что люди стали гораздо более осведомленными о сахарном диабете и его осложнениях.

Дата 14 ноября была выбрана в честь дня рождения канадского врача Фредерика Бантинга, одного из первооткрывателей инсулина. Все права на открытие он безвозмездно передал Университету Торонто.

В этом году важные мероприятия, посвященные лечению и профилактике этого заболевания, проходят уже в 28-й раз. Каждый год его посвящают конкретной теме («Поражение почек при диабете», «Поражение глаз при диабете», «Диабет и старение» и т.д.). В этом году она звучит так: «Диабет и семья».

«Летидор» посетил пресс-конференцию, приуроченную к этому событию, где выступили ведущие специалисты нашей страны в области эндокринологии и диабетологии.

Вот какими важными сведениями они поделились.

1. Существует 3 основных типа сахарного диабета. При сахарном диабете 1 типа (раннее известный как инсулинозависимый, юношеский или детский) характерна недостаточная выработка инсулина, то есть необходимо его ежедневное введение.

Причина этого типа сахарного диабета до конца неизвестна, поэтому на сегодняшний день его нельзя предотвратить или вылечить.

При сахарном диабете 2 типа (ранее известен как инсулиннезависимый или взрослый) организм неэффективно использует инсулин. Большинство людей страдают именно от диабета этого типа.

Гестационный диабет беременных является гипергликемией (увеличенное содержание глюкозы в сыворотке крови). Женщины с такой формой диабета имеют повышенный риск осложнений во время беременности и родов. Сахар крови натощак у такой будущей мамы равен или превышает 5,1 ммоль/л. Кровь на анализ необходимо брать всем женщинам на раннем сроке и затем на сроке гестации 24 недели.

2. По данным Международной диабетической федерации, число людей с сахарным диабетом по всему миру составляет 425 миллионов человек, причем половина из них не знает об этом.

Более 1 миллиона детей живет с диабетом 1 типа.

Все дети до 14 лет, которые страдают диабетом 1 типа, получают инвалидность.

3. 27% детей в нашей стране страдают избыточным весом, 7% из них — ожирением. При этом рост заболеваемости диабетом напрямую связан с увеличением количества детей, страдающих избыточным весом.

50% детей даже во взрослом возрасте так и не справляются с ожирением.

4. Диабетом 1 типа можно заболеть в любом возрасте, даже в младенческом, при этом наследственность играет очень маленькую роль. Если отец болен диабетом, то только 6% детей унаследуют заболевание, если только мама — то 6-7%, если оба родителя, то 50%.

При этом передается не само заболевание, а только предрасположенность к нему.

5. Буряты, якуты, ненцы не болеют диабетом 1 типа, у них нет предрасположенности к этому заболеванию. Тогда как на Западе нашей страны это заболевание наоборот очень распространено: Карелия, северо-западный федеральный округ, представители финно-угорской группы.

6. Диабет 1 типа — это «поломка» иммунитета (даже не поджелудочной железы). То есть иммунитет человека воспринимает собственную поджелудочную железу как врага. И дело здесь не в том, что ребенок переел сахара.

7. Почти каждый человек, страдающий диабетом 1 типа, имеет право на получение инсулиновой помпы (медицинское устройство для введения инсулина) в рамках ОМС. Конечно, это не просто желание больного, это обоюдное решение врача и пациента, то есть врач должен понимать, что установка помпы будет полезна больному, это не только желание самого пациента «я хочу, поставьте мне».

8. В нашей стране есть школы диабета, где пациенты могут получить юридическую помощь и медицинскую консультацию.

9. Бывает состояние предиабета, когда уровень глюкозы в крови повышен, но еще не достиг диабетической составляющей. Таким пациентам также нужна консультация эндокринолога с целью профилактики заболевания.

Если диабет 1 типа неизлечим, то диабета 2 типа в 80% случаев можно избежать, если вести здоровый образ жизни.

10. Хотя бы раз в три года в возрасте после 45 лет нужно сдавать кровь на глюкозу. А если есть избыточная масса тела, то такое исследование необходимо проводить так же часто независимо от возраста, хоть в 15, хоть в 20 лет.

11. В 1948 году по инициативе американского эндокринолога Эллиота Проктора Джослина была учреждена особая награда — Медаль Victory для людей, которые прожили с диабетом более 25 лет. Затем, когда научились управлять количеством вводимого инсулина, люди с диабетом 1 типа стали жить дольше. Тогда была учреждена новая медаль за 50 мужественных лет с диабетом, а в последствии и за 75 и даже (!) за 80 лет.

В нашей стране есть лауреаты с медалью только за 50 лет, в этом году в России было 8 таких пациентов.

12. Диабет 2 типа зависит исключительно от образа жизни, он связан с перееданием и употреблением калорийной пищи. Эта проблема затрагивает все больший круг людей и особенно детей. Ребенок смотрит, как питается семья, и повторяет эту модель уже в своей будущей семье. Люди ленятся расходовать энергию. В результате все уходит в жир, а жир — это диабет. Рано или поздно, через 5-10 лет, но у полных людей ожирение станет причиной диабета.

13. С 1996 года в нашей стране ведется регистр больных диабетом.

4500 миллиона человек — это те люди, которые обратились к врачам и их занесли в базу данных.

База позволяет знать об этих пациентах все: когда заболели, какие лекарства получали, какими медикаментами не обеспечены и т.д. Но это только официальная база, есть еще масса людей, которые не знают, что они больны диабетом 2 типа (про диабет 1 типа известно всегда, поскольку при этом заболевании есть острое начало с прекомой или комой).

На деле можно говорить о том, что диабетом 2 типа страдают примерно 9 миллионов человек в нашей стране.

14. Интернет забит различными способами лечения диабета с помощью пищевых добавок и народных средств. Все это неправда!

Врачам приходится развенчивать много мифов об этом заболевании. Благодаря специальным Школам диабета удалось уменьшить количество этих мифов, ведь там учат пациентов управлять заболеванием.

Первый миф касается людей, которые на приеме у врача заявляют, что сахар они не едят, ведь заболевание-то называется «сахарным» диабетом. Количество потребляемого сахара, конечно, имеет определенное значение, но не решающее. Далее выясняется, что другие продуктов они едят в таком количестве, что лучше бы включили в рацион сахар.

Из первого вытекает второй миф о гречке. В течение 50-60 лет в нашей стране считалось, что гречка — диабетический продукт. В советское время довольно часто врач-эндокринолог выдавал талоны на гречку в магазин «Диета». Эта крупа тогда была дефицитным продуктом и больные диабетом получали ее по талонам, потому что полезно.

Да, гречка полезна, но к лечению диабета она не имеет вообще никакого отношения.

Она повышает сахар так же, как макароны и картошка.

Третий миф касается фруктов: зеленые можно, а вот бананы нельзя. В итоге человек мог съесть 5 яблок сорта «Антоновка», но ни в коем случае не банан. В результате 5 яблок давали в 5 раз больше сахара, чем один банан.

Четвертый миф: черный хлеб полезен, белый вреден. Нет, от обоих видов хлеба сахар будет повышаться.

Есть еще мифы о лечении, когда некоторые пациенты делают перерывы в приеме таблеток, а то ведь «так и печень можно посадить». Это недопустимо. Тот же миф касается введения инсулина: некоторым больным диабетом 2 типа на каком-то этапе таблетки уже не помогают, но переходить на инсулин вовремя они не хотят, чем только ухудшают свое состояние.

Запомните также, что нет никаких капель или китайских пластырей от диабета, даже если рядом с публикацией стоит фотография и регалии ведущих специалистов в эндокринологии.

Это шарлатанство, которое, к сожалению, очень распространено в Интернете.

15. Нет никакой разницы по половому признаку: мальчики и девочки, мужчины и женщины заболевают диабетом и 1, и 2 типа примерно в равном проценте. Нет Х или Y хромосомы, связанной с диабетом. Хотя, по официальным данным, чаще болеют женщины, объяснение этому одно: женщины чаще ходят к врачам и их заносят в базу данных. Мужчины до врачей не доходят.

очень сильная неконтролируемая жажда, которая не зависит от жаркого климата, порядка 3-5 литров в сутки;

чрезмерно частое мочеиспускание;

запах ацетона (моченых яблок);

спутанное сознание;

моча становится липкой (поскольку уходит сахар);

быстрая немотивированная потеря веса;

зуд, незаживающие ранки;

ранняя пигментация;

прекома и кома. 16. Что должно заставить человека бежать к врачу с подозрением на диабет:

При диабете 1 типа симптомы развиваются стремительно, при диабете 2 типа симптомы менее выражены, стерты или развиваются медленнее.