Раскрыт секрет защитных свойств носа от вдыхаемых бактерий

В носу у человека есть экзосомы — крошечные, заполненные жидкостью мешочки, которые мгновенно атакуют бактерии, попадающие через дыхательные пути в организм человека. К такому выводу пришли ученые из Массачусетского госпиталя. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Кроме того, экзосомы передают защитные антимикробные белки от передней части носа к задней вдоль дыхательных путей, защищая тем самым другие клетки от бактерий до того, как они попадут в организм.

Данное открытие специалистов может помочь создать новый путь транспортировки лекарств через естественные пути, поскольку позволяет взглянуть на иммунную систему человека под другим углом.

По словам исследователей, при первом появлении бактерий нос мгновенно высвобождает миллиарды экзосом в слизь, снабжая клетки естественной и мощной защитой и убивая микробы.

В ходе экспериментов ученые взяли слизь пациентов и создали собственные искусственные клетки, затем моделировали воздействие бактерий. В итоге они установили и доказали, что экзосомы настолько же эффективны, как и антибиотики для уничтожения бактерий. Это открытие позволяет специалистам создать новые методы доставки лекарств через дыхательные пути.