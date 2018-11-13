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Ученые нашли эффективное средство от инфарктов и инсультов
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Ученые нашли эффективное средство от инфарктов и инсультов 

ТК «Звезда» + ещё 4 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Исследователи рассматривали эффект от разной рецептуры препаратов с омега-3.
Препараты, которые получены из рыбьего жира, являются эффективными для предотвращения инфарктов, инсультов и других видов сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявили американские ученые, которые провели два масштабных исследования, сообщает Science Alert.
В первом исследовании участвовали свыше 8 тысяч человек. Испытуемые были разделены на две группы: первая употребляла производную омега-3 ненасыщенной жирной кислоты, которая находится в рыбьем жире (этил-ЭП), вторая — плацебо.
Результаты показали, что добровольцы из первой группы, которые страдали от проблем с сердечно-сосудистой системой, реже умирали от инсультов.
Во втором эксперименте участвовали 26 тысяч человек, за ними исследователи наблюдали в среднем по пять лет. Учеными рассматривался эффект от разной рецептуры препаратов с омега-3.
Также специалисты указали, что люди, употребляющие в пищу менее полутора порций рыбы в неделю, отмечали снижение количества сердечных приступов при употреблении препарата омега-3.
Ученые заявляют, что лекарства из рыбьего жира являются безопасными, поэтому у пациентов, которые их принимают, «нет причин останавливаться».
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