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Какие виды рака успешнее всего поддаются лечению
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Эксперт рассказал, какие виды рака успешнее всего поддаются лечению 

РИА Новости + ещё 11 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Опухоли яичников у женщин и яичек у мужчин успешнее всего лечатся на сегодняшний день в России, благодаря современным методам вылечиваются около 80% пациентов, заявил в интервью РИА Новости врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Сергей Тюляндин.
"Герминогенные опухоли яичников у женщин и яичек у мужчин, если мы говорим о солидных опухолях (лечатся наиболее успешно). Это опухоли, которые возникают у молодых людей и девушек. Они очень агрессивные, быстро метастазируют, но сегодня нам удается вылечивать около 80% пациентов, независимо от того, где локализуются многочисленные метастазы", — сказал Тюляндин.
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ранее отметил, что проблема онкологии — одна из самых острых в сфере здравоохранения, ее необходимо решать для увеличения продолжительности жизни. В конце июля премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о развитии онкологической помощи призвал обратить особое внимание на раннюю диагностику онкозаболеваний, развитие инфраструктуры и повышение квалификации медперсонала.
Национальный проект "Здравоохранение", разработанный Минздравом, предусматривает восемь различных направлений развития здравоохранения, включая совершенствование первичной медицинской помощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, развитие медицинской помощи детям, подготовку специалистов-медиков, цифровизацию здравоохранения, развитие национальных медицинских центров и медицинского туризма.
Реализация национального проекта "Здравоохранение" должна помочь к 2024 году снизить показатели смертности от онкологических заболеваний в России с более чем 200 до 180 человек на 100 тысяч населения, заявил в начале августа замминистра здравоохранения России Сергей Краевой.
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