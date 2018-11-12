Эксперт рассказал, какие виды рака успешнее всего поддаются лечению

Опухоли яичников у женщин и яичек у мужчин успешнее всего лечатся на сегодняшний день в России, благодаря современным методам вылечиваются около 80% пациентов, заявил в интервью РИА Новости врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Сергей Тюляндин.

"Герминогенные опухоли яичников у женщин и яичек у мужчин, если мы говорим о солидных опухолях (лечатся наиболее успешно). Это опухоли, которые возникают у молодых людей и девушек. Они очень агрессивные, быстро метастазируют, но сегодня нам удается вылечивать около 80% пациентов, независимо от того, где локализуются многочисленные метастазы", — сказал Тюляндин.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ранее отметил, что проблема онкологии — одна из самых острых в сфере здравоохранения, ее необходимо решать для увеличения продолжительности жизни. В конце июля премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о развитии онкологической помощи призвал обратить особое внимание на раннюю диагностику онкозаболеваний, развитие инфраструктуры и повышение квалификации медперсонала.

Национальный проект "Здравоохранение", разработанный Минздравом , предусматривает восемь различных направлений развития здравоохранения, включая совершенствование первичной медицинской помощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, развитие медицинской помощи детям, подготовку специалистов-медиков, цифровизацию здравоохранения, развитие национальных медицинских центров и медицинского туризма.