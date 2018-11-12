5 главных вопросов о предиабете

Ноябрь — международный месяц сахарного диабета, а 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом — эта дата служит важным напоминанием всему человечеству о том, что распространенность заболевания неуклонно растет, и в настоящее время приобрела масштабы глобальной эпидемии. Согласно последним данным Международной федерации диабета (IDF) за 2017 г., 352 миллиона взрослых в возрасте от 20 до 79 лет (а это 7,3% от всей популяции) имеют предиабет.

Результаты проведенного первого эпидемиологического исследования распространенности сахарного диабета 2 типа среди взрослого населения в России NATION, в котором приняли участие более 26 000 человек в возрасте от 20 до 79 лет из 63 регионов России, только подтвердили тенденцию высокой распространенности сахарного диабета среди населения — 19,3%, что составляет приблизительно 20,7 млн человек взрослого населения в России.

1. Что такое предиабет?

Предиабет характеризуется повышением уровня глюкозы выше нормальных значений, но еще не настолько высоких, чтобы диагностировать сахарный диабет. По этой причине предиабет часто считается «серой зоной» между нормальным уровнем сахара в крови и диабетическими уровнями.

Предиабетические состояния, включающие нарушение гликемии натощак (показатель НГН) или нарушение толерантности к глюкозе (показатель НТГ), связаны не только с риском развития сахарного диабета, но и также с повышенным риском заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

На сегодняшний день отсутствуют общие диагностические критерии предиабета. Американская диабетическая ассоциация (ADA) определяет предиабет как повышение уровня гликемии натощак — 5,6-6,9 ммоль/л или повышение уровня гликемии через 2 часа после проведения глюкозотолерантного теста — 7,8-11,0 ммоль / л. Также при предиабете уровень гликированного гемоглобина НbA1c составляет 5,7-6,4%. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) устанавливает пороговое значение для предиабета НГН 6,1-6,9 ммоль / л. Нижний порог ADA для НГН основан на данных о том, что уровень гликемии натощак около 6,1 ммоль / л связан с более высоким риском микро— и макрососудистых осложнений.

По сравнению с нынешними критериями ВОЗ, применение критериев ADA приводит к двукратному увеличению числа людей с диагнозом предиабет. Важно помнить: лица с предиабетом подвергаются более высокому риску развития сахарного диабета 2 типа — примерно каждые пять-десять процентов таких случаев в год прогрессируют до сахарного диабета 2 типа. Раннее выявление предиабета дает возможность коррекции для предотвращения или замедления дальнейшего прогрессирования состояния до сахарного диабета 2 типа.

2. Какие есть тревожные симптомы?

Предиабет обычно не проявляется какими-то резкими симптомами. Человек может иметь предиабет в течение многих лет и не знать о проблеме, «списывая» периодически возникающий дискомфорт в состоянии здоровья на обычную усталость или легкое недомогание.

Возможным признаком предиабета является потемнение кожи в определенных частях тела, в местах трения и складках кожи. Затронутые области могут включать шею, подмышки, локти, колени. Также неблагоприятным фактором является увеличение веса. Классические варианты перехода предиабета к сахарному диабету 2 типа — это повышенная жажда и сухость во рту, частое мочеиспускание, особенно в ночное время, усталость, снижение зрения.

3. Каковы причины развития предиабета?

Предиабет развивается при нарушении соотношения глюкозы и инсулина, основным фактором является инсулинорезистентность. Инсулин необходим для транспортировки глюкозы, как источника энергии, в клетки из кровотока. Если развивается инсулинорезистентность, то нарушается процесс утилизации глюкозы клетками, что приведет к более высокому уровню глюкозы в крови и развитию предиабета. Точная причина предиабета неизвестна. Однако существует ряд факторов, которые могут вызвать развитие нарушений углеводного обмена. Это те же факторы риска, связанные с развитием сахарного диабета 2 типа:

— Масса тела. Избыточный вес или ожирение (особенно в области талии, живота) является важным фактором риска развития предиабета.

-Окружность талии. Большая окружность талии может указывать на резистентность к инсулину. Риск инсулинорезистентности увеличивается у мужчин с окружностью талии более 100 см, а у женщин с талией более 88 см.

-Малоподвижный образ жизни. Чем меньше физической активности, тем выше риск развития нарушений углеводного обмена. Физическая активность помогает контролировать массу тела, использовать глюкозу мышцами и способствует лучшей чувствительности клеток к инсулину.

— Возраст. Хотя предиабет может проявляться в любом возрасте, риск развития нарушений углеводного обмена увеличивается с 45 лет. Это возможно связано с тем, что люди с этого возраста склонны к уменьшению физической нагрузки, потере мышечной массы и набору веса в течение многих лет. А после 65 лет риск увеличивается экспоненциально.

— Наследственный фактор. Риск развития нарушений углеводного обмена повышается при наличии сахарного диабета у родственников первой линии.

-Расовая / этническая принадлежность: некоторые этнические группы имеют больший риск развития нарушений углеводного обмена, включая афро-американцев, латиноамериканцев, коренных американцев и азиатских американцев.

— Гестационный диабет. Если во время беременности был выявлен гестационный диабет, то у женщины и ребенка повышенный риск развития предиабета. Также женщина, родившая ребенка весом более 4 кг, также подвергается высокому риску развития предиабета.

— Синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Это состояние, характеризующееся нерегулярным менструальным циклом, гирсутизмом и ожирением. При СПКЯ повышается риск развития сахарного диабета у женщин, поскольку оно связано с резистентностью к инсулину.

— Апноэ. Люди с определенным расстройством сна (обструктивное апноэ во сне) имеют повышенный риск инсулинорезистентности. Люди, работающие посменно или в ночные смены и имеющие проблемы со сном, также могут иметь повышенный риск развития предиабета или сахарного диабета 2 типа.

Другие состояния, связанные с предиабетом:

— Артериальная гипертония (≥140/90 мм рт.ст. или гипотензивная терапия) или другие сердечно-сосудистые заболевания.

— Низкий уровень холестерина ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) <35 мг/дл (0,90 ммоль/л) и/или повышенный уровень триглицеридов> 250 мг/дл (2,82 ммоль/л).

4. Если человек ест много сладкого, у него может развиться предиабет?

Наибольшее количество глюкозы в организме поступает с пищей, а именно из углеводов. Как уже упоминалось ранее, для снижения гликемии бета-клетками поджелудочный железы вырабатывается инсулин. Благодаря инсулину глюкоза утилизируется клетками организма, при этом снижается ее концентрация в крови.

Когда уровень сахара в крови падает, происходит снижение секреции инсулина поджелудочной железой. Однако при длительном избыточном поступлении простых углеводов с пищей в организм, а также на фоне неблагоприятных факторов риска, таких как наследственность, малоподвижный образ жизни, нарушается секреция инсулина.

На начальных этапах организм адаптируется к повышенному поступлению глюкозы, стимулируя выработку большего количества инсулина (стадия гиперинсулинемии), а впоследствии клетки становятся устойчивыми к действию инсулина, развивается инсулинорезистентность, что способствует повышенному уровню глюкозы в крови и развитию предиабета.

5. Предиабет лечится?

Преддиабет — это обратимое состояние. Изменение образа жизни (правильное питание, регулярные физические нагрузки, хороший и здоровый сон) является фундаментальным аспектом профилактики и предотвращения развития предиабета и перехода предиабета к сахарному диабету.

Правильное питание. Правильное питание способствует достижению и поддержанию целевых уровней массы тела, гликемии, артериального давления и липидного спектра. Резкие, нефизиологические ограничения в питании и голодание противопоказаны. Идеального процентного соотношения калорий, углеводов, белков и жиров для всех не существует.

Поэтому распределение макронутриентов должно основываться на индивидуализированной оценке текущих моделей питания, предпочтений и метаболических целей. Рекомендовано максимальное ограничение жиров (прежде всего животного происхождения) и простых сахаров; умеренное (в размере половины привычной порции) — продуктов, состоящих преимущественно из сложных углеводов (крахмалов) и белков; неограниченное потребление — продуктов с минимальной калорийностью (в основном богатых водой и клетчаткой, овощей).

Диета, богатая овощами, орехами, цельнозерновыми и молочными продуктами, а также продуктами, содержащими моно— и полиненасыщенные жирные кислоты (растительные масла, рыба), связана с более низким риском развития предиабета.

Снижение и контроль массы тела. Контроль и снижение массы тела необходимы для лиц с избыточным весом и ожирением. Потеря всего от 5 до 10% от исходного веса может значительно снизить риск развития сахарного диабета 2 типа. Существуют убедительные и прогрессивные доказательства того, что умеренная постоянная потеря массы тела может замедлить переход предиабета к сахарному диабету 2 типа.

Регулярная физическая активность. Во время физической нагрузки организм использует больше глюкозы, при этом инсулина для транспортировки глюкозы необходимо меньше, поэтому упражнения могут снизить уровень гликемии и инсулинорезистентность. Также физическая нагрузка способствует снижению веса, повышению тонуса сердца и сосудов, улучшению качества сна и настроения.

Рекомендуется заниматься аэробной физической активностью средней и высокой интенсивности в течение не менее 150 минут в неделю — 30–60 минут, предпочтительно ежедневно, но не менее 3 раз в неделю.

Метформин. Также в дополнение к модификации образа жизни для лиц с очень высоким риском развития сахарного диабета 2 типа рекомендовано добавление фармакологического лечения. На основании результатов проведенных исследований, лекарственный препарат метформин в настоящее время является единственным фармакологическим сахароснижающим препаратом, рекомендованным для профилактики сахарного диабета 2 типа у пациентов с предиабетом.