Боль в горле может быть признаком триппера

Боль в горле может быть признаком заражения триппером

Гонорея, или, как ее называют в народе, триппер, долго считалась самым распространенным венерическим заболеванием. Сейчас ее потеснили «новые» инфекции — микоплазмоз, уреаплазмоз, хламидиоз. Да и сама гонорея изменилась, о чем подозревают, увы, немногие.

Наш консультант — кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Оксана ШИЛИНА:— В последнее время возникли устойчивые формы возбудителей гонореи — гонококков. Поэтому картина заболевания стала часто носить смазанный характер. Боль может быть умеренной или отсутствовать вовсе. И тем не менее человек, внимательно к себе относящийся, заметит, что с ним не все благополучно. Слизистые выделения из мочеиспускательного канала у мужчин, неприятный запах, зуд, раздражение слизистой половых органов у женщин — это повод обратиться в кожно-венерологический диспансер, так как в норме этого быть не должно.

МЫ С ТАМАРОЙ ХОДИМ ПАРОЙ

В чистом виде гонорея тоже диагностируется все реже. Гонококки обычно ходят рука об руку с хламидиями, трихомонадами, микоплазмами. Инфекции эти парные. Поэтому очень важно пройти комплексную диагностику, направленную на выявление всех микроорганизмов, передающихся половым путем. Иначе может быть такая ситуация: у больного — гонорейно-трихомонадная инфекция, а у него выявили только трихомониаз. Вылечили, а лучше не становится. Пациент продолжает страдать от гонореи.

Сегодня уже никому не шлют грозных повесток из вендиспансера. Пациенты сами выбирают, где лечиться. Отнеситесь к этому очень серьезно. Если вам обещают излечение с помощью одной инъекции — вряд ли такому специалисту можно доверять.

ПРОСТИТУТКИ ПОДВЕЛИ МИР

Когда появился пенициллин, казалось, что проблема лечения гонореи решена. Но через некоторое время были зарегистрированы штаммы гонококков, устойчивые к этому антибиотику. Появились они в Таиланде, где проститутки делали инъекции пенициллина в профилактических целях. Научные исследования подтвердили высокую способность гонококка приспосабливаться к различным условиям. Пенициллиновые гонококки стали первой ласточкой, а теперь известны штаммы, нечувствительные к тетрациклину, эритромицину и другим антибиотикам. Успешно справляются с гонококками антибактериальные препараты, относящиеся к цефалоспоринам и макролидам. Курс терапии обычно длится 3—5 дней.

КАКИЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ

Во время лечения и еще 10 дней после него нужно полностью отказаться от спиртного: алкоголь, с одной стороны, ослабляет действие антибиотика, с другой — увеличивает нагрузку на печень и усугубляет побочные действия лекарств. Рекомендуется же обильное питье, щадящая диета, исключающая острые приправы и пряности, — это необходимо для того, чтобы как можно скорее восстановилась пораженная гонококками слизистая оболочка урогенитального тракта. Не потеряли актуальности и средства для местного применения, которые использовали, когда антибиотиков еще не существовало: раствор марганцовки бледно-розового цвета, растворы серебра, различные фитопрепараты для орошений и ванночек.

ВАЖНО! Презерватив надежно защищает от инфекций, передаваемых половым путем. Еще одно средство, которое успешно применяется во всем мире более 30 лет, — это 0,05%-ный раствор хлоргексидина биглюконата. Обработка им половых органов в течение 2 часов после случайного полового контакта дает практически стопроцентную защиту от инфекций, передаваемых половым путем (хламидиоза, трихомониаза, гонореи, сифилиса, герпеса и других).

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Если у вас выявлена гонорея и вы хотите скорее выздороветь, не заразить близких, строго соблюдайте правила личной гигиены: ежедневно меняйте белье, обязательно кипятите его, мойте руки после посещения туалета. Имейте в виду: гонококки способны поражать и глаза, что вызывает гнойный конъюнктивит, светобоязнь, а в тяжелых, запущенных случаях может стать причиной разрушения роговицы. Поэтому старайтесь глаза не трогать.

У 2,5% больных гонореей урогенитального тракта обнаруживают гонорею миндалин и глотки. Часто она протекает бессимптомно, иногда пациенты жалуются на боль в горле при глотании. Как попадает туда инфекция? Опять же из-за несоблюдения гигиены или «благодаря» оральному сексу. Участились случаи и аноректальной гонореи: у больных женщин прямая кишка поражена в 56% случаев, а у мужчин-гомосексуалистов — в 22,6%.

Через несколько дней после начатого лечения пациентам иногда кажется, что они уже здоровы. Опасное заблуждение! Курс надо обязательно довести до конца! Затем сдать анализ, который покажет, насколько успешным было лечение. Даже если при этом не выявятся гонококки, через 10 дней обязательно надо провериться еще раз, так как именно в это время возможен поздний рецидив при устойчивых формах заболевания.