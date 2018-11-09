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Найден способ лечения гипертонии без лекарств
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Найден способ лечения гипертонии без лекарств 

Мир24 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Синий свет помогает при гипертонии — такой вывод сделали ученые, проведя эксперимент с 14 здоровыми добровольцами.
Участников в течение получаса подвергали излучению в 450 нанометров чистого синего света. Это эквивалентно дневной дозе солнечных лучей — при том, что синие лучи, в отличие от ультрафиолетовых, не вызывают рак.
В другой день тех же мужчин «облучили» синим светом через фильтр. Ученые фиксировали их состояние во время испытаний и спустя два часа, сообщает Daily Mail.
Согласно результатам, чистый синий свет понизил систолическое кровяное давление на 8 мм рт.ст. больше, чем «отфильтрованный». Также повысилась эластичность сосудов, что важно для профилактики серьезных заболеваний.
Кроме того, синий свет повысил уровень окиси азота в организме. Это вещество обладает мощным сосудорасширяющим действием. Свет, пропущенный через фильтр, не вызвал такого эффекта.
Авторы исследования отметили — подобная методика может быть очень удобна и полезна для лечения гипертонии без лекарств. Некоторые люди отличаются нечувствительностью к препаратам или страдают от ярко выраженных побочных эффектов, в числе которых: головная боль, тошнота, головокружение.
Гипертония — одно из самых распространенных заболеваний в мире. По статистике, ею страдает каждый четвертый взрослый человек.
Высокое давление в разы повышает риск сердечных приступов и инфарктов, заболеваний почек и даже деменции.
Ряд экспертов называет гипертонию главной болезнью миллениалов (то есть людей, родившихся после 1980 года). Суля по социологическим исследованиями, молодые люди живут в состоянии постоянного стресса, а это — один из факторов развития заболевания.
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