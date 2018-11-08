Вам за 40 и вы ни разу не проходили колоноскопию?

Поверьте, соблюдение этой заповеди может предотвратить многие заболевания толстого кишечника, среди которых главную опасность, несомненно, представляет колоректальный рак.

Статистика неутешительна: ежегодно в мире регистрируется более полумиллиона случаев заболевания раком толстой и прямой кишки, и в последнее время заболеваемость только увеличивается. В России, как и во всем мире, на данный момент среди онкологических диагнозов колоректальный рак занимает третье место, переместившись с шестого примерно за два десятилетия.

Рак толстой кишки чаще всего поражает людей старше 50 лет, но тем, кто младше этого возраста, расслабляться не стоит — последние годы опухоли толстого кишечника диагностируют и у 40-летних, и даже у совсем молодых людей.

Причины тенденции к повышению частоты опасного заболевания не до конца понятны учёным. Специалисты выделяют несколько вероятных факторов увеличения заболеваемости:

низкая физическая активность современного человека и, как следствие, замедленная перистальтика кишечника;

пристрастие к красному мясу и мясной продукции, обладающей канцерогенным действием;

недостаток клетчатки в ежедневном рационе;

увеличение случаев хронических воспалительных заболеваний толстого кишечника (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит).

Несомненно, улучшение качества медицинской аппаратуры и расширение диагностических возможностей сыграли свою роль в том, что диагноз колоректального рака устанавливают чаще. Но эти же обстоятельства позволили установить крайне важный факт: если болезнь выявляется на ранней стадии, её можно полностью излечить в более чем 90% случаев!

Именно поэтому большинство научных онкологических сообществ настаивает на необходимости регулярной колоноскопии, как самого эффективного метода выявления болезней толстого кишечника на ранних стадиях. По мнению хирурга-онколога, академика М. И. Давыдова, показатели заболеваемости и смертности снижаются в странах Европы, США и Японии, где широко внедряются программы скрининга рака.

shutterstock.com

Меня ничего не беспокоит — зачем мне проходить колоноскопию?

В том-то и дело, что рекомендации по раннему выявлению рака направлены именно на людей безо всяких проявлений болезни.

Появление симптомов, которые, к слову, могут быть разнообразными (от лёгких нарушений пищеварения — запора, вздутия живота, — до появления крови в стуле, проявлений слабости и утомляемости), говорит уже об развившемся заболевании, а смысл скрининга — в обнаружении патологии на самой ранней стадии.

Единого мнения по поводу возраста, в котором следует выполнить свою первую колоноскопию, пока не существует. Однако в странах, в которых удалось значительно снизить смертность за счёт ранней диагностики (например, в Японии и США), этот возраст составляет 40 лет. Дальнейшая частота обследования зависит от результатов — от одного раза в десятилетие при здоровом кишечнике (то есть при отсутствии патологии по результатам колоноскопии) до ежегодного осмотра при настораживающих изменениях.

Хочу сделать колоноскопию — что нужно знать?

Некоторым колоноскопия кажется слишком деликатным и даже интимным исследованием, но очевидно, что не следует стесняться желания проверить собственное здоровье. Поверьте, если пропустить заболевание кишечника на ранней стадии, то впоследствии, возможно, придётся столкнуться с куда более неприятными процедурами.

Нужно понимать, что слухи о болезненности процедуры значительно преувеличены и уходят корнями в прошлое. Современные гибкие эндоскопы позволяют провести тщательную диагностику быстро, без дискомфортных ощущений, а главное, благодаря технологии волоконной оптики, используемой в эндоскопах, практически полностью исключена возможность травмы кишечника. Кстати, наличие сложной оптической системы в современных эндоскопах требует особенного подхода к дезинфекции, которая заключается не только в механической очистке, но и в тщательной многоступенчатой стерилизации, поэтому риск инфицирования сведён к нулю.

Кроме того, в настоящее время существует множество вариантов адекватного обезболивания при исследовании. Поверхностный медикаментозный сон, контролируемая седация, общая анестезия (наркоз) — врачи-анестезиологи помогут определить, что подойдёт в каждом случае, чтобы исследование было максимально безопасным.

Гораздо важнее позаботиться о хорошей подготовке кишечника к исследованию. По данным журнала Gastrointestinal Endoscopy, 20–25% всех пациентов, поступающих на колоноскопию в США и Европе, имеют неадекватную подготовку кишечника к исследованию, а это приводит к увеличению времени исследования, снижению информативности и необходимости повторного проведения процедуры.

Как подготовить кишечник к колоноскопии?

Чтобы исследование стало максимально информативным, следует помнить, что:

1. Для подготовки кишечника Европейское общество гастроинтестинальной эндоскопии в настоящее время рекомендует не использовать другие слабительные, кроме препаратов на основе полиэтиленгликоля (макрогола). Препараты на основе солевых слабительных, которые использовались ранее (например, фосфат натрия), по данным исследований могут стать причиной развития серьёзных побочных эффектов.

2. За 2–3 дня до начала приёма препарата необходимо скорректировать рацион и исключить пищу, богатую клетчаткой. Разрешён приём отварного/тушёного мяса, птицы и рыбы, яиц, белого риса, нежирных молочных продуктов без мелких косточек и семян, мёда не в сотах, процеженных прозрачных бульонов, соков без мякоти, безалкогольных неокрашенных негазированных напитков, чая1.

3. Интервал между приёмом последней дозы препарата для подготовки и выполнением колоноскопии не должен превышать 4 часа.

®1. Рассмотрим схему подготовки к исследованию на примере современного малообъёмного препарата, содержащего макрогол — МОВИПРЕП

® содержит два пакетика (саше) А и два пакетика Б, из которых готовят раствор для приёма внутрь1. Вне зависимости от веса человека общая доза препарата ® для качественной очистки кишечника составляет 2 литра раствора препарата, к которым дополнительно необходимо принять один литр разрешённой жидкости (вода, чай, кофе, процеженные прозрачные бульоны, безалкогольные негазированные неокрашенные напитки) 1. Упаковка препарата МОВИПРЕП содержит два пакетика (саше) А и два пакетика Б, из которых готовят раствор для приёма внутрь. Вне зависимости от веса человека общая доза препарата МОВИПРЕП для качественной очистки кишечника составляет 2 литра раствора препарата, к которым дополнительно необходимо принять один литр разрешённой жидкости (вода, чай, кофе, процеженные прозрачные бульоны, безалкогольные негазированные неокрашенные напитки)

В недавнем прошлом для подготовки кишечника нужно было применять препараты, растворённые в 4 литрах воды, и, разумеется, многие с трудом воспринимали такой большой объём раствора препарата со специфическим неприятным вкусом.

Многочисленные клинические исследования доказали, что современные малообъёмные препараты на основе макрогола, к которым относится МОВИПРЕП®, так же эффективно очищают кишечник, как и 4-литровые препараты предыдущего поколения, однако переносятся лучше. Подготовка кишечника с препаратом МОВИПРЕП® практически не вызывает таких побочных явлений, как тошнота и рвота. Что немаловажно, требуется в 2 раза меньше времени на приём в сравнении с высокообъёмными 4-литровыми препаратами, это позволяет провести подготовку к обследованию с минимальным вторжением в обычный распорядок дня.

Схема приема препарата МОВИПРЕП® может быть двухэтапной (то есть 1 литр вечером накануне и 1 литр утром перед процедурой) или одноэтапной (все 2 литра утром перед процедурой) в зависимости от времени назначенного исследования. 1

Важно каждый принятый литр раствора МОВИПРЕП® запить 500 мл разрешённой жидкости. Уменьшать количество жидкости запрещено!

Частый жидкий стул появляется обычно в течение 1 часа с момента начала приёма каждого литра препарата МОВИПРЕП® и заканчивается, как правило, через 1–2 часа после окончания приёма последней дозы (зависит от индивидуальной моторики кишечника). Критерием готовности к колоноскопии является появление жидкого прозрачного или почти прозрачного, слегка окрашенного стула. [1]

Подытоживая, напомним, что:

колоноскопия — необходимая процедура, а современные технологии позволяют провести её относительно быстро, безболезненно и безопасно;

тщательная подготовка кишечника является ключевым фактором успеха колоноскопии и полностью зависит от того, как и чем человек проводит подготовку;

современные малообъёмные препараты на основе макрогола, например МОВИПРЕП®, помогают подготовить кишечник к исследованию без лишнего дискомфорта.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Материал предоставлен компанией Такеда.