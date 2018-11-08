Почему нельзя терпеть боль в горле

В холодный сезон горло может болеть по множеству причин. Но в одном случае врач пропишет полоскания и терпение, а в другом — антибиотики. Если у вас ангина, от них лучше не отказываться и не верить в мифы об этой болезни. Например, вот в такие…

«Это все от холода»

Ангина — не от холода, а «от инфекции». Можно есть мороженое, пить ледяную воду, пять раз промочить ноги и не заболеть, а можно всего этого не делать — и свалиться с ангиной. Хуже всех та, что вызвана бета-гемолитическим стрептококком А — бактерией, которая вполне может обитать в организме без вреда, а может активизироваться и вызвать ангину.

«Ангина — детская болезнь»

В каком-то смысле да: до 15–16 лет такой ангиной (она же — стрептококковый тонзиллит) болеют часто, потом — намного реже. Если у взрослого заболит горло, подобная ангина будет лишь в 1 случае из 10. Однако это не значит, что взрослым можно совсем расслабиться: они и заболевают, и тяжело болеют.

«Горло поболит и пройдет»

«Поболит и пройдет» актуально, если боль в горле вызвана вирусной инфекцией. Но в этом случае всегда есть и насморк. А вот с бактериальной ангиной, которая оказывается примерно в 25 процентах случаев у людей с болью в горле, температурой, увеличением лимфоузлов, головной болью и слабостью, все не так просто. Если ангина вызвана стрептококком, она тоже «пройдет», но может аукнуться пороками сердца, ревматоидным артритом или гломерулонефритом — заболеванием почек, которое может привести к почечной недостаточности и необходимости сначала диализа, а потом и пересадки почки.

«Это не заразно»

На самом деле заразно еще как! Способ передачи — тот же самый, воздушно-капельный, меры профилактики тоже — влажная уборка и проветривание дома, мытье рук везде. Заразным больной ангиной перестает быть лишь через сутки после начала приема антибиотиков (но это не повод прекращать их пить!).

Что делать, если есть подозрения насчет ангины

1. Оценить симптомы

«В пользу» ангины — простудные симптомы, но без кашля и насморка. В первые дни самочувствие может быть вполне сносным, а температура невысокой, но потом состояние будет ухудшаться.

2. Обратиться к врачу

Лучше сделать это оперативно. Но не поздно и через пару суток — антибиотики для профилактики осложнений (это единственный надежный способ их избежать) можно назначать в течение 10 дней от начала болезни.

3. Сдать анализы

Есть два способа определить, виноват ли в ангине стрептококк: посев и стрептатест. Первый делается в лаборатории — результат приходит через 5 суток. Второй можно купить в аптеке и сделать дома за 5 минут, однако бывают ложноотрицательные результаты.

4. Пройти лечение

Если врач назначил антибиотик, его нужно принимать полным курсом — даже если от болезни не осталось и следа (так и будет через 3–4 дня).

5. Снова сдать анализы

Врач может порекомендовать сдать анализы крови и мочи через 10–12 дней после выздоровления. Это нужно, чтобы не пропустить начавшиеся осложнения.