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Как лечить глазной ячмень и воспаление уха
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Как лечить глазной ячмень и воспаление уха 

Prim.News 8 часов назад
Фото: depositphotos

Справочная информация

Кожа человека не обладает стерильностью, но при хорошей работе иммунитета и при сохранении целостности покровов, организму удается предотвращать развитие кожных инфекций. При неблагоприятных условиях, переохлаждении, авитаминозах, нарушении питания и постоянных стрессах, иммунная защита дает сбой и развиваются заболевания.

Глазной ячмень

Возбудителем глазного ячменя является золотистый стафилококк, который также провоцирует развитие конъюнктивита, блефарита и других бактериальных, воспалительных офтальмологических заболеваний. Симптомы ячменя: покраснение, жжение/зуд. На месте воспаления возникает небольшое плотное образование с гноем, который ни в коем случае нельзя выдавливать. В качестве средств, с помощью которых можно лечить ячмень на глазу, используют глазные капли и мази с антибактериальным и противовоспалительным действием. Применяют примочки с лекарственными травами (череда, чистотел, ромашка, зверобой, календула, подорожник). В качестве профилактики образования ячменя следует соблюдать личную гигиену, не тереть глаза грязными руками, своевременно лечить аллергические и воспалительные заболевания, не допуская распространения инфекции.

Отит

Ушная боль появляется в результате травматического повреждения барабанной перепонки и при развитии отитов (воспалительных заболеваний уха). Вызывают развитие патологии болезнетворные бактерии, вирусы, грибы. Провоцирует заболевание попадание воды в слуховой проход.
За медицинской помощью следует обратиться в случае, когда появляется гной и повышается температура. Если болит ухо — что делать в такой ситуации объяснит врач-отоларинголог. При развитии бактериальных инфекций назначают промывание антисептическими растворами с противомикробным и противовоспалительным действием. В больное ухо закапывают ушные капли, раствор борной кислоты. Применяют ватные компрессы, защищающие от попадания холодного воздуха. Следует помнить, что при гнойно-воспалительных поражениях уха согревающие компрессы запрещены, чтобы не допустить дальнейшее распространение инфекции.
При избыточном скоплении серы образуется ушная пробка, которая также может провоцировать развитие воспаления и появление болевых ощущений, шума в ушах. Возможно снижение слуха. Растворяют и вычищают серную ушную пробку с помощью 3% раствора перекиси водорода.
Профилактикой отитов служит поддержание иммунитета и своевременное лечение воспалительных заболеваний полости рта, как возможного источника инфекции. Рекомендуется избегать переохлаждений, носить шапку в холодную погоду, закрывающую уши от ветра.
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