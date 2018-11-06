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Определена новая причина приступов и инсультов
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Определена новая причина приступов и инсультов 

Lenta.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Ian Waldie / Getty Images
Специалисты Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне (США) показали, что хроническое воздействие шума увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MediicalXpress.
В исследовании приняли участие 499 человек, возраст которых достигал 56 лет, в среднем. Добровольцам была проведена позитронно-эмиссионная и компьютерная томография мозга и кровеносных сосудов. Ученые также проверили уровень воздействия шума в местах постоянного проживания участников. По результатам сканирования была определена активность миндалевидного тела — области мозга, играющей роль в регуляции стресса и эмоциональных реакциях.
В течение следующих пяти лет от нарушений в деятельности сердечно-сосудистой системы, включая приступы и инсульты, пострадало 40 человек. Оказалось, что у людей, проживающих в условиях сильного шумового загрязнения, например, вблизи шоссе или аэропортов, миндалевидное тело было более активно, а уровень воспаления артерий выше. Риск инфаркта и инсульта при этом вырастал в три раза.
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