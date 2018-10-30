О каких болезнях вы ничего не знали?

О каких 5 болезнях вы ничего не знали?

Вероятно, если вы впишете в строку поисковика даже самые простые и, на первый взгляд, не связанные друг с другом симптомы, может оказаться, что вы страдаете от какой-то странной, экзотической или никому не известной болезни. В этом может оказаться доля правды, если брать во внимание, что в мире существует множество болезней, о которых среднестатистический Иванов не имеет ни малейшего понятия, и о которых не слышали даже такие «авторитеты», как старейшие жители гор. Множество таких недугов поразительны, и они составляют загадку даже для многих врачей и ученых.

1. Случай Брук

Гринберг Брук Гринберг — девочка, родившаяся в Балтиморе, США. Она умерла в 2013 году в возрасте 20 лет. Феноменальным было то, что на протяжении всей жизни Брук выглядела как двухлетний ребенок. Рост девочки едва достигал 76 см, а вес — 7,3 кг. Она была здорова, однако не развивалась как нормальный ребенок. Врачи не имели понятия, ни что стало причиной такой аномалии, ни как это происходит. Тем более, что сестры Брук (как старшие, так и младшая) развивались без отклонений. Один из врачей, Лоуренс Пакула, констатировал, что вероятнее всего организм Брук развивался не как единое целое, а как набор отдельных элементов, каждый из которых имеет собственный темп и способ развития. Исследования, которые проводились над Брук, не выявили ни каких-либо генетических повреждений, ни хромосомных аномалий. Лечение с помощью гормональных средств тоже не оказало эффекта. Вероятнее всего, причиной такого состояния девочки было отсутствие какого-то гена, либо клетки, отвечающих за «отслеживание» того, чтобы организм развивался надлежащим образом и в надлежащем темпе. Врачи назвали эту «болезнь» Синдромом Х. Многие специалисты утверждали, что исследования генотипа Брук могут помочь науке, что открытие тайны девочки может быть ключом к долголетию и сохранению вечной молодости. Если ученые достигнут успеха, как знать, может, спустя некоторое время люди будут спокойно доживать до возраста 200 лет?

2. Архиния

Кто смотрел Гарри Поттера , тот знает, что Лорд Волан-де-Морт без носа выгладит более чем странно. Хотя может показаться удивительным, что отсутствие этой части тела также является болезнью. Называется она архинией, и уж точно вопрос эстетики составляет здесь наименьшую проблему. От врожденного отсутствия носа страдает лишь около 30 человек во всем мире. Аномалия влечет за собой серьезную угрозу, поскольку данный орган является одним из первых защитных барьеров организма против бактерий и вирусов — без этой защиты организм становится гораздо сильнее подвержен болезням. В таких условиях обыкновенной простуде сопутствует огромный риск, так как не имея носа, невозможно выполнить такое прозаическое действие, как чихание — это становится причиной скопления выделений в легких, что в свою очередь, вызывает осложнения. Архиния является настолько редким заболеванием, что врачи практически не могут предложить лечения — единственным выходом остается операция, которая, впрочем, стоит очень больших денег.

3. Извращение вкуса

В мире существует множество различных расстройств, связанных с питанием. И в виду здесь имеются вещи в значительной мере более странные, чем анорексия или булимия. Есть люди, проблема которых состоит в том, что они вынуждены принимать в пищу действительно необычные «продукты». Общее название таких расстройств — извращение вкуса или же искажение аппетита. В качестве примеров можно привести: кониофагию (поедание пыли), трихофагию (употребление в пищу волос или шерсти), литофагию (в роли пищи выступает камень), геомелофагию (поедание сырого картофеля, которое многим из нас известно как способ вызвать жар, чтобы не пойти в школу), гиалофагию (очень опасно — поедание стекла), ксилофагию (употребление в пищу дерева) или… мукофагию, т. е. поедание выделений из носа. Что же, кажется, что «отдельных» представителей последнего вида можно встретить очень часто, например, простаивая в пробке.

4. Аргироз

Скорее всего, многие слышали об альбинизме. Однако немногие знают, что существует также другая болезнь, которая придает человеку необычный вид. Аргироз или аргирия (с др. -греч. argyros означает «серебро») вызывается принятием соединений серебра (например, коллоидного серебра, которое содержится в различных препаратах, доступных без рецепта и используемых при лечении, в частности, СПИДа, артрита, опухолей, сахарного диабета, повышенного давления). Симптомом аргироза является серебряно-голубой оттенок кожи, иногда только на участках, куда попадает солнце, а иногда и по всему телу. Это изменение необратимо, и врачи до сих пор не нашли способа бороться с аргирозом. Позитивным моментом является то, что болезнь не влечет за собой болезнетворных изменений в организме, в т. ч. не способствует развитию рака. Тем не менее, специалисты решительно предостерегают об опасности употребления коллоидного серебра, разве что кто-то действительно не имеет ничего против того, чтобы выглядеть как Смурф.

5. Куру

Куру — неизлечимая, смертельная и заразная болезнь, которая вызывается прионами. Этот недуг также называют «смеющейся смертью», поскольку одним из ее симптомов является истерический смех и стремительная перемена от состояния эйфории к депрессии. Болезнь развилась у членов племени Форе из Папуа — Новая Гвинея в результате каннибалистических ритуалов. Ученые допускают, что множество племен могло полностью вымереть по причине этой болезни.

Будьте здоровы!