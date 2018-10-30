Витамины от Гвинет Пэлтроу назвали опасными для здоровья

Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) давно известна упорной борьбой за здоровый образ жизни. 46-летняя актриса правильно питается, носит вещи только из натуральных тканей и старается окружить себя экологически чистыми предметами.

Рецептами правильной жизни и секретами красоты Гвинет делится на своем сайте Goop. На первый взгляд, это кажется хорошей и полезной идеей, но не все так просто. На сайте постоянно публикуют статьи о непроверенных методах, которые могут быть вредны для здоровья: рецепты нетрадиционной медицины, шаманские методы и лечение чакр вместо похода к врачам.

В прошлом году актриса, в дополнение к сайту, открыла собственный журнал, но уже через два выпуска издательство Condé Nast отказалось сотрудничать с Пэлтроу, посчитав ее журнал бесполезным и ненаучным. Например, она советовала пить сырое козье молоко для очищения организма, отказаться от Wi-Fi и бюстгальтеров, пропаривать влагалище, покупать спрей от энергетических вампиров и вводить внутрь нефритовые яйца для «увеличения женской сексуальной энергии».

В сентябре на сайт Гвинет подали в суд за рекламу тех самых нефритовых яиц. Покупатели заявили, что не почувствовали никаких положительных изменений от этой продукции. Goop удалось договориться о досудебном решении. Они пообещали выплатить обманутым покупателям $145 000.

В октябре стало известно, что против сайта готовится новый иск. Британская организация, пропагандирующая научные исследования, заявила, что добавка для беременных The Mother Load, которая рекламируется на сайте опасна. В ней слишком много витамина А. Исследования Всемирной организации здоровья показали, что добавки витамина, А при беременности не приносят никакой пользы. Зато его передозировка может привести к внутриутробным порокам развития.

Представители сайта заявили, что предупреждают женщин об опасности передозировок, поэтому их продукт совершенно безопасен, если беременные не будут есть слишком много продуктов, содержащих витамин А. Например, морковь.