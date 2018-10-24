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Высоким людям нужно чаще проверяться на рак
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Высоким людям нужно чаще проверяться на рак 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Исследование показало, что высокие люди чаще становятся жертвами рака из-за большого количества клеток.
Чем выше рост человека, тем выше вероятность развития у него некоторых злокачественных опухолей вроде меланомы, рака поджелудочной железы, полости рта, кишечника, пищевода, груди и лимфом, как выяснили исследователи из США. Они объясняют это тем простым фактом, что в организме высокого человека элементарно больше клеток. Следовательно, выше вероятность и того, что эти клетки начнут неконтролируемо делиться и мутировать, что и рождает опухоли.
Впрочем, оказалось, что высокий рост у женщин в этом плане опасней. У представительниц прекрасного пола риск развития этих опухолей на 5% выше, чем у мужчин. Если же брать лиц обоего пола, то на каждые 10 см превышения среднего роста риск опухолей у них увеличивается на 10%. Авторы исследования подчеркивают, что точно такая же связь наблюдается и у многих других млекопитающих.
Отметим, что рост человека преимущественно определяется его генами. Однако на этот показатель влияют и некоторые факторы окружающей среды, а вместе с ними могут появляться и факторы риска рака. И хотя исследование совершенно определённо показало связь высокого роста и рака, его авторы подчеркивают, что высоким людям не нужно паниковать, поскольку сам по себе рост не является главной или единичной причиной опухолей. Но если же у человека необычно высокий рост, то он может дополнительно защитить свое здоровье, если будет просто чаще наблюдаться у врачей.
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