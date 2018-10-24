Кому положены бесплатные лекарства

Отдельные категории россиян могут получать в аптеке лекарства бесплатно, по полису ОМС. Но не все пациенты знают об этой возможности. А врачи, в свою очередь, не спешат предложить выписать им льготный рецепт. News.ru выяснил, какие лекарства положены льготным категориям граждан. Лечится за счёт государства могут не только участники Великой Отечественной войны и инвалиды, но также военные и маленькие дети.

Кому положены бесплатные лекарства

Подробный перечень лиц, которые могут брать лекарства и не платить, прописан в приложении 1 и 2 к правительственному Постановлению от 30 июля 1994 года № 890. Согласно ему, право на безвозмездные препараты имеют участники ВОВ, Герои СССР и России, дети из многодетных семей в возрасте до шести лет, инвалиды и пострадавшие от взрыва Чернобыльской АЭС.

Также, согласно постановлению, все дети до трёх лет вне зависимости от дохода семьи имеют право получить положенные медикаменты. В список входят анальгетики, антигистаминные препараты, противовоспалительные, противосудорожные, антибиотики. Многие родители не знают о положенных по закону бесплатных лекарствах и покупают их за свой счёт.

Существуют и другие законы, на основании которых граждане могут получить лекарства бесплатно. Так, по закону от 21 ноября 2011 года № 323 лекарства положены больным редкими заболеваниями. Ещё медикаменты обязаны выдавать людям больным туберкулёзом, вирусом иммунодефицита, онкобольным. Также имеют право на безвозмездные препараты военные и граждане, призванные на военные сборы, служащие в УИС, на таможне и в противопожарной службе.

Этот список не является окончательным. Российские регионы вправе дополнительно создавать перечень граждан, которым положены бесплатные лекарства. Например, в Москве препараты выдают почётным донорам России и Советского Союза.

Безвозмездно можно получить огромный перечень препаратов: от противоаллергических средств до антидепрессантов. Кроме этого, все нужные лекарства должны выдавать больным гипофизарным нанизмом, рассеянным склерозом, гемофилией, миелолейкозом, муковисцидозом, болезнью Гоше.

Как получить бесплатные лекарства

Первое, что вы должны сделать — записаться на приём в поликлинику для консультации с лечащим врачом. Врач подтвердит необходимость лекарства для вас и выпишет соответствующий документ. С ним нужно посетить территориальное отделение Пенсионного фонда . Там вы пишите заявление, предоставляете пакет документации: паспорт или детскую метрику, СНИЛС, справку об инвалидности или другую бумагу, дающую право на льготу. Вам выдадут справку, что с определённой даты вы — обладатель права на медикаменты. С этим документом вы будете приходить в свою больницу для получения льготных рецептов на лекарства, а в амбулаторную карту внесут соответствующую запись.

Бесплатные препараты можно получить далеко не в любой аптеке. Врач может дать пациенту адреса аптек, которые обслуживают льготных пациентов, также подобная информация может быть вывешена на видном месте в поликлинике.

Если пациенту пришлось самостоятельно приобретать отсутствующие в аптеке медикаменты, нужно сохранить чек и обратиться в страховую компанию, в которой пациент оформил медицинский полис. Она обязана возместить потраченные деньги.

Далеко не все льготные категории граждан знают о положенных им бесплатных препаратах. Чаще всего остаются в неведении мамы маленьких детей, военнослужащие, многодетные.

«Я знаю, что мы всегда сами покупали лекарства, и никто ничего нам бесплатно не давал и не предлагал. Только один раз врач дал дочери лекарство, у которого оставалось несколько месяцев до окончания срока годности. Я его выкинула»,

Женщина впервые от корреспондента News.ru узнала о постановлении № 890 и положенных её детям препаратах. Она призналась, что тратила много денег на лечение часто болеющей девочки.

Алексей Бессмертный, аллерголог, иммунолог, педиатр: