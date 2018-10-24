Сифилис: тайна происхождения «позорной болезни»

В 1495 году жители Европы впервые столкнулись с неизвестной болезнью, характерными симптомами которой было появление язв в наиболее интимных местах тела. С течением времени заболевание поражало кости, ткани, кровеносную систему, меняло до неузнаваемости внешний вид человека, и, в конце концов, приводило к смерти.

Эпидемия новой болезни началась в войсках французского короля Карла VIII, осаждавших Неаполь. А дальше разноплеменные наемники Карла VIII и солдаты противостоявшей ему военной коалиции, вернувшись домой, принесли в свои семьи новую заразу, которая через считанные годы расползлась по всему континенту.

Французский автор Ги Бретон отмечал возможные причины «странной» болезни: «Некоторые врачи рассказывали, что все произошло от женщины, заразившейся от прокаженного; другие утверждали, что это последствия каннибализма и обвиняли солдат в том, что те отведали человеческого мяса; третьи полагали, что источник этой болезни — половая связь человека с кобылой, больной сапом».

В 1530 году свет увидело сочинение профессора Падуанского университета, врача и астронома Джироламо Фракасторо «Сифилис, или история галльской болезни», где он впервые популярно обобщил медицинские знания об этом заболевании. Труд написан в форме мифологической поэмы, в которой бросивший вызов богам свинопас Сифил в наказание получил тяжелый недуг.

Нужно сказать, что не только современники Фракасторо достоверно не знали, как и откуда появился сифилис. Ученые XXI века также не могут дать точного ответа на этот запутанный вопрос, однако выдвигают несколько версий.

Версия американская

Гипотеза, согласно которой сифилис в Европу из Нового Света завезли матросы Колумба, наиболее популярна. Так, советский эпидемиолог Лев Громашевский считал, что моряки могли заразиться от местных племен, среди которых практиковалось скотоложество.

Американскую версию подтверждал современник Колумба, испанский врач Диац де Исла. Он фиксировал у вернувшихся из дальнего плавания моряков приступы неизвестной дотоле болезни, которой вскоре были заражены жители Барселоны.

Известно, что 300 испанцев, среди которых вполне могли быть сифилитики, влились в ряды армии Карла VIII, что объясняет вспышку болезни в осажденном Неаполе.

Версия африканская

Обнаруженные в Европе более ранние, средневековые скелеты со следами сифилиса могут опровергнуть ее американские истоки. Правда, ученые находят объяснение в действии другого штамма трепонемы (возбудителя сифилиса), пришедшего в Старый Свет из глубин Африки. На Черном континенте до сих пор существует похожее заболевание — фрамбезия (невенерический сифилис).

Согласно этой теории возбудители сифилиса имеют единого предка (тропических трепонематозов), исчезнувшего к настоящему времени. Из Африки вирус сифилиса вполне мог перебраться на торговых судах через зараженных рабов.

Версия европейская

Впрочем, европейские находки не дают ученым покоя. Некоторые специалисты считают, что сифилис существовал здесь в глубокой древности. Они ссылаются на описания Гиппократа, Галена и Авиценны, сходные с симптомами течения этой болезни. В качестве зримого подтверждения европейских корней сифилиса может выступать искусство. Так, на бюстах Сократа в музеях Ватикана и Лувра выделяется типичный сифилитический седловидный нос.

Но сифилис может быть древнее, чем мы думаем. Специалисты, изучившие останки людей, живших в бронзовом веке, обнаружили разрушения костей, изменения зубов и черепа, характерные для симптомов сифилиса.

Такие останки найдены, в том числе, и на территории России. К примеру, при проведении археологических раскопок в районе бывшей Хазарской крепости Саркел (позднее — русского поселения «Белая Вежа») у 26 скелетов из 294 захоронений (X–XII веков) были обнаружены сифилитические изменения.

Плата за удовольствие

Основной путь передачи сифилиса — половой. Поэтому неудивительно, что болезнь процветала в тех сообществах, где нравственные устои оставляли желать лучшего. Благоприятной средой для распространения заразы стали войска Карла VIII, за которыми следовала интернациональна я «армия» проституток.

«В своем легковерном походе на Италию французы приобрели Геную, Неаполь и сифилис. Потом они были отброшены и потеряли Неаполь и Геную, но сифилис остался при них», — издевался над горе-вояками Вольтер.

Последствия похождений французских войск описывал уже упомянутый Ги Бретон: «Весной 1496 г. на Париж обрушилась эпидемия „неаполитанской болезни“ с такими „отвратительными и зловонными“ последствиями, что у народа появилось отвращение к плотскому акту. Церковь воспользовалась этим для проповеди целомудрия; весьма галантные дамы, прославившиеся пылкостью в „постельных играх“, толпами уходили в монастыри кающихся. Король Карл VIII был в отчаянии, ибо монахинями стали самые красивые придворные фрейлины».

Чаще всего рассадник «прилипчивой болезни» приходилось искоренять мерами государственного масштаба. Так, согласно указу Петра I, женщин, ведущих распутный образ жизни, помещали в прядильные дома. Под страхом наказаний запрещалось содержать «непотребных жен и девок».

Но если Петр I закрывал публичные дома, то в XIX веке, по примеру Франции, в России занялись регламентацией проституции. Для этих целей в 1847 году в Санкт-Петербурге была создана «Комиссия для надзора за бродячими женщинами».

Вслед за массами

Историки давно обратили внимание, что всплеск эпидемий сифилиса совпадал с военными потрясениями, сопровождавшимис я масштабными перемещениями людских масс. Так, пики заболеваний сифилисом были отмечены в периоды «Итальянских войн» (1494—1559), «Наполеоновских войн» (1799 —1815), а также Первой и Второй мировых войн.

Первая эпидемия сифилиса, совпавшая с «Итальянскими войнами», оказалась самой масштабной по своей географии. Уже в 1499 году сифилис добрался до России. Около 1500 года благодаря торговым связям болезнь перемахнула через Средиземноморье на Восток. Менее чем через год пораженным оказалось население Китая, Индии, а затем и Японии.

В конце «наполеоновской кампании» русский военный врач Яков Говоров отмечал, что «взятием Парижа хотя и кончились причины болезней от перемены воздуха, трудов и недостатка пищи происходящих, но зато открылись гораздо важнейшие к произведению между воинами такой болезни, от которой едва ли не больше их погибнет, нежели от самой войны».

Мощнейшая волна эпидемии сифилиса захлестнула Европу в период Первой мировой войны. По статистике носителем штамма трепонемы был практически каждый седьмой европеец.

Неблагополучная среда

Однако не только войны, но и другие факторы социального характера способствовали распространению сифилиса. В 1861 году в России отменили крепостное право, что спровоцировало расширение географии заболевания. Не прижившиеся в городах бывшие крепостные, возвращаясь домой, несли болезнь в деревню.

Благоприятствова ли сифилису в России «отхожие промыслы», другими словами, те промысловые работы, «которые лица крестьянского и мещанского сословий вели вне места их постоянного жительства». К началу 1890-х годов сифилисом болело более 5% населения Смоленской, Псковской, Рязанской, Воронежской и Тамбовской губерний.

В России конца XX века дела обстояли не лучше. В Государственном докладе о состоянии здоровья населения Российской Федерации от 1995 года отмечалось, что «резкое социальное расслоение общества; коммерциализация интимной сферы; бесконтрольная пропаганда эротической и порнографической продукции; широкая реклама и доступность лекарственных препаратов для самолечения; неудовлетворител ьное состояние работы по нравственному и половому воспитанию подрастающего поколения» оказались факторами всплеска венерических заболеваний.

Авторы доклада обратили внимание на минимальную заболеваемость сифилисом в 1989 году (4,1 случая на 100 000 населения), и ее пик в 1997 году (277,3 случая на 100 000 населения). Отметим, что уже к концу XX века фиксировалось 30 0 случаев на 100 000 челов ек.

В оправдание человеческих слабостей можно сослаться на исследования ряда советских ученых, которые доказывали, что в распространении венерических заболеваний во многом повинна природа. Согласно этой точки зрения, пики заболеваний сифилисом приходятся на периоды солнечной активности и в среднем длятся около 23 лет. Впрочем, такие гипотезы не получили должной поддержки в научном мире.