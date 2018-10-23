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4 способа помочь организму справиться с простудой
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4 способа помочь организму справиться с простудой 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Простуда всегда бывает некстати, еще вчера у вас было много планов, а сегодня вы вынуждены остаться дома и отменить все дела. Что можно предпринять, чтобы ускорить выздоровление.

Температура

Это не враг, а союзник в борьбе с болезнью. Врачи не рекомендуют принимать жаропонижающие средства при температуре ниже 38 градусов, чтобы не мешать организму уничтожать вирусы.

Обильное питье

На самом деле не важно, что вы будете пить — чай с лимоном и имбирем, компот из сухофруктов или простую воду. Нужно не качество, а количество. Жидкость помогает вымывать из организма вирусы и продукты из жизнедеятельности, а значит выздоровление пойдет быстрее.

Легкая пища

У некоторых людей во время болезни пропадает аппетит. Но голодать все же нельзя, иначе откуда организм возьмет силы на борьбу с вирусом. Конечно, не стоит нагружать желудок тяжелой жирной едой, но основные приемы пищи лучше не пропускать. Пусть это будет что-то легкое: овсянка, куриный суп, салат.

Сон

Спать нужно не меньше 7-9 часов в сутки, но в обычной жизни не всегда получается лечь спать достаточно рано. Во время болезни следует отвлечься от любимых дел и постараться заснуть, чтобы помочь собственному организму справиться с вирусами и инфекциями.
Все эти меры ни в коем случает не заменяют, а лишь дополняют лечение, которое вам назначит ваш лечащий врач.
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