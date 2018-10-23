Проблемы со здоровьем, которых можно избежать осенью

Бывает, что осенью не только одолевает грусть, но и тело начинает протестовать. Это типичное время для сезонного обострения хронических заболеваний. У кого-то это насморк, у кого-то цистит, который обостряется каждую осень. Врач-терапевт рассказывает, какие заболевания чаще всего напоминают о себе осенью и какую профилактику стоит провести, чтобы в этом году избежать неприятного повторения симптомов.

Почему осенью обостряются хронические заболевания

Если мы говорим об обострении или рецидиве заболеваний, то подразумеваем хронические неинфекционные патологии, которые, как правило, имеют продолжительное течение и развиваются благодаря целому комплексу факторов: генетических, физиологических, экологических и других.

Хотя общий здоровый фон для человека важен в любое время года, в осенний и весенний сезоны организм особенно уязвим и подвержен физиологическому стрессу. Резкая смена климатических условий, отсутствие солнечного света, нестабильный гормональный фон, нехватка необходимых микроэлементов и витаминов обнажает нашу иммунную систему и запускает «спящие» патологические процессы.

Поэтому в межсезонье так важно соблюдать меры, которые помогут поддержать организм. К ним можно отнести: отсутствие вредных привычек, устойчивость к стрессовым ситуациям, стабильный эмоциональный фон, нормированный труд, полноценный сон и питание, пребывание на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки.

В качестве наиболее распространенных заболеваний, которые чаще всего обостряются в весеннее-осенний период, можно выделить следующие.

ЛОР-заболевания

Обострения бронхолегочных заболеваний, а также лор-органов: бронхит, ринит, синусит, гайморит, отит, тонзиллит, фарингит, ларингит и др. обычно являются следствием переохлаждений, резких температурных перепадов. Клиническая картина характерна поражением слизистой органов, выделениями из носа, ушей, бронхов, кашлем, повышенной температурой тела.

Лор-органы имеют специфическое строение и тесно связаны между собой, поэтому заболевание одного органа непременно поражает целую систему. Например, заболевшее горло приводит к насморку, а тот в хронической форме может перерасти в воспаление гайморовых пазух, которое, как правило, отягчается и высокой температурой тела, и сильной головной болью, и гнойными выделениями из носа. Поэтому лечение всегда назначается комплексно.

Проблемы с кожей

Хронические дерматологические заболевания (дерматиты, экземы и т. д.) также имеют свойства напоминать о себе в межсезонье. С приходом осени на коже, часто на руках, появляется сыпь, которая впоследствии может сливаться в крупные очаги, перерождаться в образования с гнойным содержимым. Этот процесс сопровождается отечностью, жжением, появлением ран и корочек, что в свою очередь провоцирует эрозивные поражения на коже. Причиной таких обострений часто являются неврозы, стрессы, а также заболевания органов ЖКТ: гастриты, дуодениты, колиты, дисбактериоз кишечника, холециститы и т.д. Кожные реакции на низкие температурные режимы и погодные явления: на холод, мороз, ветер, высокую влажность — также частые спутники людей, подверженных аллергическим проявлениям. «Скорую помощь» при рецидиве могут оказать антигистаминные препараты — они способны снять острые симптомы, однако к диагностике и лечению стоит подойти комплексно.

Цистит и пиелонефрит

Заболевания мочеполовой системы: цистит, под которым подразумевается воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря, и пиелонефрит — воспалительный процесс в почках, представляют наибольшую опасность за счет того, что часто слабо проявляются клинически. В результате пациенты поздно обращаются к врачу, что нередко приводит к упущенному в лечении успеху. В свою очередь скрыто протекающие болезни приобретают хроническую форму, время от времени напоминая о себе в периоды обострений, и из раза в раз отягощая прогноз на выздоровление.

У женщин цистит и пиелонефрит в большинстве случаев развиваются еще в молодом возрасте, с началом половой жизни — в силу особенностей анатомического строения подверженность проникновению инфекций повышаются.

Обостряться заболевания могут с наступлением беременности и после родов. Виной всему гормональные изменения, перестройка организма и сопутствующие заболевания.

Признаки хронического цистита знакомы, пожалуй, каждой второй-третьей женщине. Жжение, зуд, тянущие боли внизу живота могут сопровождать в пиковые межсезонные периоды при смене погоды, переохлаждении, и часто эти симптомы пациентки просто купируют препаратами. При пиелонефрите ощущается острая или тянущая боль в области поясницы, изменение цвета и прозрачности мочи, повышенная температура тела, озноб, сильное потоотделение.

Тепло, постельный режим, диета и ограничение физических нагрузок — первые помощники, как при начинающемся заболевании, так и в профилактических целях в периоды осенних или весенних обострений. Но комплексная профессиональная медицинская терапия обязательна. Если она отсутствует, при каждом обострении воспалительный процесс поражает все большие участки ткани и, наконец, приводит к необратимой дисфункции почек или половой системы.

Повышение давления

Болезни сердечно-сосудистой системы. Здесь мы, в первую очередь, подразумеваем артериальную гипертензию — синдром повышенного давления, который с приходом осени усиливается. Появляются головные боли, часто рецидивирующие, доводящие до тошноты, общая слабость и подавленность, сонливость, снижается работоспособность. Проблемы с давлением — приобретенная патология, с которой сталкивается каждый второй россиянин. Данное заболевание становится все моложе, если раньше проблема наблюдалась чаще у пожилых людей, то сейчас «гипертоником» может стать человек молодого и трудоспособного возраста.

Риск приобретения артериальной гипертензии значительно повышается при сопутствующих факторах: курении, употреблении алкоголя, неправильном и нездоровом питание, малоподвижном образе жизни и физической инертности. Врачи назначают «гипертоникам» медикаментозную терапию, которую следует соблюдать постоянно. Вместе с этим важно понимать, что поддержание здорового и активного образа жизни не только в сезон осенних обострений, но и в течение всей жизни, помогут избежать рецидивов, сделать течение заболевания стабильным и контролируемым, а также снизить риски возникновения инсультов или инфарктов.

Каждый взрослый человек хотя бы 1 раз в год должен проходить диспансеризацию, в процессе которой выявляются метаболические факторы риска развития хронических заболеваний. В свою очередь, зная причины и основные провокаторы болезни, можно научиться влиять на реакции собственного организма, управлять прогнозом и сохранять качество жизни.