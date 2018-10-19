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Создан эмбрион с иммунитетом против ВИЧ
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Российские биологи создали эмбрион с иммунитетом против ВИЧ 

Letidor.ru + ещё 16 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Ученым удалось получить человеческие эмбрионы с мутацией.
Ученые московских институтов провели первый в России эксперимент, в ходе которого им удалось создать эмбрион, имеющий иммунитет против заражения ВИЧ-инфекцией. Для этого исследователи редактировали человеческие зиготы при помощи системы CRISPR-Cas9 и получили эмбрионы с мутацией в гене CCR5, отвечающим за устойчивость к заражению вирусом иммунодефицита человека. Результаты экспериментов описаны в научном журнале РНИМУ имени Пирогова (Вестник РГМУ).
Российские биологи использовали опыт китайских исследователей, которые в 2015 году впервые провели эксперимент по редактированию эмбрионов человека с использованием системы CRISPR-Cas9, а через год они попытались внести мутацию в эмбрионы. Тогда эффективность редактирования составила 5% (один эмбрион из 20 содержал нужную мутацию). Наши специалисты основывались на результатах китайских коллег, но модифицировали условия эксперимента мутацию в 62% случаев. Благодаря результату этого исследования в будущем подобное редактирование эмбрионов может помочь избежать заражения, в частности, речь идет о ВИЧ-инфицировании детей от матерей, — сообщает портал Nplus1.
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