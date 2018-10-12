Какая разница между ОРЗ и ОРВИ

Обе эти группы заболеваний в просторечии принято называть «простудой». У них и симптоматика зачастую очень схожая: болит и першит горло, часто присутствует сухой либо мокрый кашель, нос заложен, температура тела повышается, человек чувствует вялость, упадок сил. При этом ОРЗ и ОРВИ — это все-таки разные группы недугов.

Главное различие заключается в причинах заболеваний. ОРЗ — это вообще все острые респираторные заболевания. Какими бы возбудители болезни ни были, они попадают во внутреннюю среду человека вместе с вдыхаемым воздухом и обычно локализуются в носоглотке и легких. «Респираторный» и означает «дыхательный, относящийся к дыханию».

Возбудителями респираторных заболеваний могут быть вирусы, бактерии, споры грибов, даже простейшие организмы (например, лямблии). Ввиду того, что в эту группу объединены самые разные заболевания, понятно, что ОРЗ — это обобщенная группа недугов дыхательной системы. ОРВИ же является более конкретизированным диагнозом. Расшифровывается аббревиатура так: «острая респираторная вирусная инфекция».

Из самого названия становится уже ясно, что эту группу заболеваний вызывают конкретно вирусы, а не какие-то грибы или простейшие. ОРВИ врач может поставить тогда, когда уже точно знает, что возбудителем болезни стал тот или иной вирус. Диагноз ОРЗ обычно ставится в том случае, когда картина состояния больного явно указывает на то, что заболевание имеет респираторный характер, но его первопричина еще не ясна.

Разница в способах лечения

Разница в способах лечения есть. После предварительной постановки диагноза ОРЗ врач обычно направляет пациента сдать анализы, то есть предоставить материал для проведения ряда лабораторных исследований. Благодаря последним и устанавливается конкретный диагноз, а главное, определяются те самые возбудители, из-за которых все и началось.

Вирусные инфекции чаще других выявляют в ходе таких исследований. Они же чаще простейших, бактерий и спор грибов становятся причинами эпидемий. Вирусы проще других возбудителей переносятся воздушно-капельным путем. Можно сказать, что они — самые заразные микроскопические организмы, паразитирующие на человеческих клетках.

Самый известный возбудитель ОРВИ — завоевавший всю планету вирус гриппа. У него существует масса разновидностей, что не меняет самой сути заболевания. Грипп очень опасен. Все давно привыкли к факту его периодического появления в своей жизни. И все же не стоит пренебрежительно относиться к этому частому гостю. Грипп дает серьезные осложнения при неправильном или незаконченном лечении.

Предупредить многие ОРВИ можно путем вакцинации. Прививки от гриппа и других вирусных болезней помогают организму сформировать иммунитет и «во всеоружии» встретить коварного неприятеля. В терапии ОРВИ используются противовирусные препараты, которые в каждом конкретном случае должен прописывать только специалист.

В отношении ОРЗ выбор адекватного лечения зависит от причины болезни. Это могут быть антибиотики, противопаразитарные, противовирусные и другие препараты. Но даже если симптомы недуга кажутся очень знакомыми, не стоит тут же приступать к самолечению. В этом вопросе легко ошибиться и навредить себе.