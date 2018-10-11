Эффект «честного плацебо»: как это работает

Многим известно явление под названием эффект плацебо, когда вещество, лишённое лечебных свойств, используется для имитации лекарства и у пациента наступает улучшение, поскольку он верит в эффективность препарата.

Учёные давно изучают природу этого явления и часто используют плацебо в научных экспериментах. Не так давно нейрофизиологи выяснили, как работает эффект плацебо в борьбе с болью.

Между тем исследователи из Института изучения рака Дана-Фарбер в США решили проверить, как работает "честное плацебо", то есть будет ли эффект от терапии в том случае, если человек знает, что принимает пустышки.

Удивительно, но ответ оказался положительным.

В работе приняли участие пациенты с онкологией. Таблетки без активных фармакологических компонентов они принимали от утомления и других побочных эффектов, вызванных с тяжёлой болезнью и долгим лечением.

"Утомляемость, связанная с раком, является одним из наиболее распространённых побочных эффектов лечения, затрагивающим до 75% пациентов в тот или иной момент во время терапии", — поясняет один из ведущих авторов работы Эрик Чжоу (Eric Zhou).

По его словам, существующие методы борьбы с такого рода усталостью не всегда эффективны и тоже могут оказывать побочные эффекты.

Отмечается, что в большинстве медицинских исследований пациенты не знают о том, что принимают плацебо. Порой, для чистоты эксперимента, и сами авторы таких работ лишь в последний момент узнают о том, какая группа добровольцев получала пустышки.

В новом же эксперименте учёные пошли другим путём. Они случайным образом разделили на две группы 40 добровольцев, перенёсших рак. Участникам одной группы сообщили, что они будут принимать плацебо, вторая группа — контрольная — вообще не принимала никаких препаратов.

Спустя 8 дней и 22 дня после начала испытаний пациентов попросили заполнить анкеты и оценить своё состояние.

"Группа, получающая плацебо, сообщила о значительном улучшении, в то время как утомляемость [людей] контрольной группы оставалась неизменной", — рассказывает Чжоу. — Было показано, что открытые плацебо эффективны у пациентов с тошнотой, болью, воспалительным синдромом кишечника и мигренью. Преимущество таких плацебо заключается в том, что побочных эффектов нет, только выгода по очень низкой цене".

Следует отметить, что команда принимала во внимание различные личностные характеристики участников, а также изменения в генах, которые влияют на механизмы, связанные с высвобождением "гормона счастья" дофамина в ответ на приём плацебо.

Оказалось, что тип личности человека (который мог бы повлиять на психологическую внушаемость) никак не связан с эффектами. Однако учёные нашли взаимосвязь между конкретными геномными изменениями и реакцией на плацебо.

Авторы работы признаются, что пока не до конца понимают, как возникает такая реакция.

Более ранние исследования с препаратами плацебо, имитирующими действие обезболивающих, также показали, что в организме человека наблюдаются некоторые физиологические изменения. Вероятно, аналогичный эффект оказывает и плацебо, нацеленные на борьбу с другими нарушениями, отмечает соавтор работы Кристофер Реклитис (Christopher Recklitis).

Также остаётся неясным, почему пациенты положительно реагируют на "честные плацебо", прекрасно осознавая, что предложенный им препарат фактически не должен оказывать терапевтического эффекта.

Существует гипотеза, что это связано с приобретённым физиологическим ответом на конкретное физическое действие — "акт приёма таблетки".

"Если у кого-то есть опыт приёма лекарств и они ему помогают, организм и сознание могут понимать, что это процесс значителен сам по себе", — объясняет Рекклитис.

В качестве примера он приводит множество случаев, когда человек принимает таблетку аспирина и чувствует снижение боли через несколько минут, хотя на самом деле требуется гораздо больше времени, чтобы препарат подействовал.

Получается, что положительный эффект "честного плацебо" обусловлен различными факторами, однако так называемые физиологическими процессы находятся в прочной взаимосвязи с психологическими аспектами. Иными словами, речь идёт о способности сознания изменять представление о физическом состоянии, заключают медики.

Более подробно эта работа и её результаты описываются в статье, опубликованной в журнале Supportive Care in Cancer.