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Ученые рассказали о вреде снотворных
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Ученые рассказали о вреде снотворных препаратов 

Независимая Пресса 17 часов назад
Фото: Независимая Пресса
Жизнь современного человека бьёт таким ключом, что без вспомогательных медицинских препаратов, многие жители планеты свою жизнь уже просто не представляют. Данные Всемирной организации здравоохранения констатируют печальный факт, что всё чаще жители стран Западной Европы принимают препараты для улучшения качества сна, иначе говоря, снотворные таблетки.
Многие люди страдают переутомлением, регулярно получают стрессы, что приводит к депрессивным расстройствам, и как следствие к бессоннице. Большинство людей, предпочитают бороться с бессонницей самым быстрым и доступным способом — принятием снотворных препаратов. Очевидно, это самый быстрый и лёгкий способ заснуть, и хорошо выспаться перед очередным рабочим днём. Но насколько ли такой способ быстро заснуть, безопасен для человеческого организма?
Как удалось выяснить группой американских учёных, регулярный приём снотворных препаратов на самом деле не так безобидно проходит для человеческого организма. В исследовании отмечается, что регулярное применение снотворных препаратов способно вызвать привыкание всего за две недели. Применяя такого рода медикаменты, человек в обмен на здоровый сон получает лекарственную зависимость, которая сопоставима с алкогольной.
Ещё один довольно ощутимый побочный эффект, значительно снижение работоспособности головного мозга на следующий день после приёма снотворного. К слову, не случайно в аннотациях к снотворным таблеткам указывается, что нежелательно управлять автотранспортным средством после приёма лекарства.
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