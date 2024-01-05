Нутрициолог рассказала, как восстановить организм после Нового года

Часто сбившийся режим, последствия переедания и злоупотребления алкоголем, которые накапливаются за период длинных новогодних праздников, доставляют проблемы. Нутрициолог Елена Башкирова рассказала, как вернуться в норму после каникул.

© Вечерняя Москва

— Резкие перепады в питании, режиме дня, физической активности становятся стрессом для организма, поэтому вместо отдыха и восстановления во время праздников мы получаем еще больший вред, — рассказала эксперт.

По словам Башкировой, сразу возвращаться в рабочий ритм после каникул нельзя. Основная рекомендация — проанализировать, какие привычки подверглись изменениям во время праздников, и входить в привычное русло постепенно.

В первую очередь, отметила врач, нужно вспомнить, что необходимо питаться три раза в день без перекусов — это принесет больше пользы, чем жесткие ограничительные диеты. Кроме того, если в период праздников был малоподвижный образ жизни, то и увеличивать активность стоит не внезапно начатыми ежедневными тренировками, а утренней гимнастикой, постепенно набирая обороты.

Также не стоит и восстанавливать биоритмы «по щелчку пальцев» — лучший вариант начать вставать на час раньше, потом еще на час и так входить в рабочие будни, рассказала эксперт в беседе с «Подмосковье Сегодня».