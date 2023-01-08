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5 часов назад

Названы три способа пережить похмелье перед первой рабочей неделей

VN.ru Все новости Новосибирской области

Если и в конце праздничной недели утро не кажется вам добрым, помогут несколько действенных способов, поделилась врач.

Три способа пережить похмелье после праздников
Фото: UnsplashUnsplash

«Независимо от того, насколько сильно выражено похмелье, главное, что поможет облегчить состояние – быстрое выведение из организма ацетальдегида», – прокомментировала Юлия Барухина.

Для этого нужно пить как можно больше жидкости: подойдет простая вода без газа, рассол без уксуса, некрепкий сладкий чай с лимоном и медом, травяные отвары и морс, Иногда организм сам требует что-то – прислушайтесь к нему и пейте то, что хочется. Но следует исключить крепкий чай и кофе.

В последний выходной старайтесь побольше спать, продолжает собеседница VN.ru. Во время сна печень активно вырабатывает ферменты, которые успешно борются с продуктами распада этанола, расщепляя их до безопасных соединений.

Если вас мучает сильная головная боль, примите таблетку на основе ацетилсалициловой кислоты: аспирин или кардиомагнил, говорит Юлия Барухина. Также не помешают энтеросорбенты – активированный уголь, полисорб и энтеросгель. Они выводят не всосавшийся алкоголь и купируют симптомы тошноты.

Добавим, что длительные возлияния и переедание не делают иммунитет человека сильнее, поэтому после выхода на работу специалисты советуют новосибирцам тщательнее беречь свое здоровье.

«Любое переедание или другое грубое нарушение пищевого поведения не способствует работе других систем, например, сердечно-сосудистой и пищеварительной. В организме человека все системы взаимно интегрированы и зависимы друг от друга, поэтому нарушения, конечно же, будут. Алкоголь в борьбе с вирусами и бактериями – не помощник», – прокомментировал VN.ru врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Новый год 2023,Андрей Поздняков,
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