Три способа пережить похмелье после праздников

Если и в конце праздничной недели утро не кажется вам добрым, помогут несколько действенных способов, поделилась врач.

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«Независимо от того, насколько сильно выражено похмелье, главное, что поможет облегчить состояние – быстрое выведение из организма ацетальдегида», – прокомментировала Юлия Барухина.

Для этого нужно пить как можно больше жидкости: подойдет простая вода без газа, рассол без уксуса, некрепкий сладкий чай с лимоном и медом, травяные отвары и морс, Иногда организм сам требует что-то – прислушайтесь к нему и пейте то, что хочется. Но следует исключить крепкий чай и кофе.

В последний выходной старайтесь побольше спать, продолжает собеседница VN.ru. Во время сна печень активно вырабатывает ферменты, которые успешно борются с продуктами распада этанола, расщепляя их до безопасных соединений.

Если вас мучает сильная головная боль, примите таблетку на основе ацетилсалициловой кислоты: аспирин или кардиомагнил, говорит Юлия Барухина. Также не помешают энтеросорбенты – активированный уголь, полисорб и энтеросгель. Они выводят не всосавшийся алкоголь и купируют симптомы тошноты.

Добавим, что длительные возлияния и переедание не делают иммунитет человека сильнее, поэтому после выхода на работу специалисты советуют новосибирцам тщательнее беречь свое здоровье.