Раскрыты способы помочь пострадавшему от «выстрелившей» пробки от шампанского

Травмированную неудачным «выстрелом» пробки от бутылки шампанского часть тела надо как можно быстрее охладить, посоветовал врач скорой помощи первой категории Александр Мулов. Некоторые другие способы помочь пострадавшему от несчастного случая подобного рода он раскрыл в интервью радио Sputnik.

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По словам врача, несоблюдение техники безопасности при открывании бутылки игристого вина чревато ушибами, гематомами и тупыми травмами глаза. Подобные инциденты случаются не очень часто. Однако если «выстрелившая» пробка попала в любую часть тела, кроме глаза, в качестве меры первой помощи необходимо приложить к ней что-то холодное.

Использовать для этого можно ту же бутылку шампанского, снег или лед. По словам Мулова, охлаждение — это универсальный способ лечения травм, благодаря которому существенно уменьшается отек места ушиба.

Если же пробка попала в глаз, пострадавшего необходимо как можно скорее доставить в больницу, предупредил врач. «Если в глаз пробка прилетела, то на глаз накладываем повязку, а лучше сразу на два глаза, чтобы они не двигались. После этого экстренно ведем пострадавшего в глазной кабинет, потому что в худшем случае можно потерять зрение», — объяснил он.