Как каникулы на природе помогут улучшить состояние мозга

"Одно из важнейших условий для перезагрузки - это забота о себе и своем психологическом комфорте. Если для вас важно какое-то время побыть в тишине, наедине с самим собой или только с самыми близкими людьми, то не отказывайте себе в этом. Также старайтесь распределять все дела и обязанности по дому и подготовке к празднику между членами семьи, чтобы избежать перенапряжения", - заключила собеседница агентства.