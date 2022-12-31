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2 часа назад

Врач заявила, что новогодние каникулы на природе помогут улучшить состояние мозга

ТАССиещё 1

Зимние каникулы, проведенные на свежем воздухе, позволят улучшить кровоснабжение мозга за счет более активного кислородного питания нервных клеток. Такой отдых также поможет мозгу укрепить существующие нейронные связи и создать новые, повышая эффективность своей работы, сообщила ТАСС в субботу эксперт Инфраструктурного центра Национальной технологической инициативы (НТИ) "Нейронет", кандидат психологических наук, психофизиолог Ксения Кунникова.

Как каникулы на природе помогут улучшить состояние мозга
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Она отметила, что новогодние праздники часто сопровождаются дисбалансом режима сна, обилием еды и алкоголя, что негативно влияет и на здоровье, в том числе на работу мозга человека. Лучшее решение для праздничной недели - это выезды на природу, прогулки на свежем воздухе и зимние виды спорта (коньки, лыжи и др.), считает эксперт.

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"Это очень полезно с двух точек зрения. Во-первых, во время умеренной физической активности улучшается кровообращение мозга, нервные клетки потребляют больше кислорода, что способствует их сохранности и развитию новых связей между нейронами. Во-вторых, отдых на природе и новые впечатления создают так называемые "ресурсные воспоминания", которые после возвращения к ежедневной рутине помогают нам оставаться в благоприятном психологическом состоянии", - сказала Кунникова.

Врач также указала на то, что сама подготовка к Новому году выступает для человека дополнительным стрессом, вызванным необходимостью поиска подарков, заготовки продуктов и закрытия текущих рабочих вопросов. Поэтому после первого января людям лучше перейти в эмоциональный "режим энергосбережения".

"Одно из важнейших условий для перезагрузки - это забота о себе и своем психологическом комфорте. Если для вас важно какое-то время побыть в тишине, наедине с самим собой или только с самыми близкими людьми, то не отказывайте себе в этом. Также старайтесь распределять все дела и обязанности по дому и подготовке к празднику между членами семьи, чтобы избежать перенапряжения", - заключила собеседница агентства.

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