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43 минуты назад

Россиянам рассказали, как праздновать Новый год с гриппом

Секрет Фирмы

Болеть вообще мало кто любит, а подхватить грипп или простудиться накануне Нового года — двойное расстройство. Всё-таки в праздник всем хочется отдохнуть, встретиться с близкими и вкусно поесть, а не лежать в постели с температурой и насморком. О том, стоит ли отказываться от торжества, если заболел, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Как праздновать Новый год с гриппом
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста, если температуры и интоксикации нет уже хотя бы три дня и самочувствие улучшается, то отмечать праздник можно, но без фанатизма. Главное, чтобы не было осложнений и человек уже шёл на поправку.

Если болезнь ещё в самом разгаре, а праздник на носу, праздновать тоже можно — Новый год всё-таки. Только придётся выполнить несколько условий — выпить жаропонижающее, пить побольше жидкости, не есть никаких вредностей за столом и лечь спать как можно раньше.

Если у вас температура, слабость, насморк, боль в горле или кашель, то алкоголь тоже под запретом. Он может спровоцировать спазм сосудов, так как спирт преобразуется в уксусный альдегид. Вместе с вирусом гриппа такая смесь может привести нанести мощный удар по сердечно-сосудистой системе.

Также стоит обойтись без газировки и алкогольных коктейлей за праздничным столом.

С питанием тоже не всё просто. Если вы болеете, придётся отказаться от продуктов, мешающих нормальному пищеварению — блюд с майонезом и соусами. Салаты лучше поесть с растительным маслом. Кстати, переедать тоже нельзя.

Хотя обычно переедают почти все — стол на Новый год, как правило, ломится. В этом году россиянам даже посоветовали отказаться от горячих закусок — они быстро остывают и их никто не ест.

Новый год 2023,Андрей Поздняков,
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