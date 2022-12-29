Нарколог рассказал о последствиях новогодних застолий

«Помимо серьезного вреда, который алкоголь причиняет различным органам, он вымывает жидкость из организма и различные полезные вещества: калий, магний, хлор. Поэтому важно насытить организм этими минералами, причем желательно делать это до начала употребления: например, принять панангин и гептрал. Но и после употребления очень важно насытить организм необходимыми минералами и солевыми компонентами, которые задержат выведение жидкости из организма и восполнят дефицит минералов», — рекомендовал нарколог.