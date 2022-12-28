Почему лучше встречать Новый год без алкоголя

Идём по следам непьющих, которые нашли способы выкрутиться во время застолья и даже перетянули на свою сторону близких.

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Очень сложно отказаться на Новый год от алкоголя в обществе, где уже сформирована традиция – бой курантов, шампанское, желание на листочке бумаги…

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Если вы решили пойти по этому пути ради здоровья психического и физического, приготовьтесь к тому, что будет непросто. Но в случае успеха ощутите, что вышли на совершенно новый уровень.

В этом убедились наши герои, которые сознательно отказались от спиртного в праздники и не только. Делимся их вдохновляющими историями, которые заряжают на улучшение качества жизни. А также мнением психолога о том, почему бывает сложно отказаться от горячительных напитков.

В результате от нашего внимания ускользают те вещи, которые действительно делают этот праздник особенным: возможность отдохнуть, придать обстановке больше уюта, обратить внимание на себя и свои желания, побыть с близкими.

К тому же употребление алкоголя так или иначе негативно сказывается на внимании, памяти, мышлении, эмоциях, мотивации, поведении. Эффективность процессов, позволяющих размышлять и анализировать, сильно снижается, настроение портится, делать ничего не хочется.

Тогда нам не удаётся сделать всё, что хотелось сделать в свободное время, становится тяжелее прийти в себя после праздников и взяться за работу.

Ну и, конечно, выбирая такой способ отпраздновать Новый год, мы транслируем его детям. Мы можем сколько угодно объяснять им, что выпивать вредно, запрещать, ругать. Но эффективнее всего дети и подростки учатся на примере взрослого.

Желание встречать Новый год со спиртным может быть связано с недостатком других способов расслабиться. В этом случае алкоголь, конечно, в некоторой степени помогает, но не решает основную проблему – отсутствие умения прислушиваться к себе и эффективно отдыхать.

Часто человеку достаточно просто рассмотреть большее количество альтернатив – и тогда желание выпить в праздники существенно снижается.

Интересных историй, связанных с Новым годом, очень много, говорит Игорь. Например, как-то раз с коллегами он приехал на вызов: диспетчеру заявитель утверждал по телефону, что у него дома пахнет дымом. Оказалось, что это три подвыпивших девушки, которые сказали, что они горят. Пришлось прочитать им лекцию за ложный вызов и уехать.

По опыту своей работы вижу, какие несчастья приносит алкоголь людям.

«Очень много трагических случаев в моей практике, поэтому желания пить у меня нет. Вместо этого веду здоровый образ жизни, профессионально занимаюсь силовым многоборьем, веду персональные тренировки и контролирую своё питание. К тому же я выгодный сотрудник для своих коллег, если просят подменить, всегда могу заступить на службу и выручить ребят».

«Признаюсь, мне было очень странно и необычно наблюдать, как меняется поведение у постепенно пьянеющих людей. Они начинали улыбаться, становились свободнее, разговорчивее, выходили, наконец, танцевать – точнее, пытаться передвигать руками и ногами, не попадая в такт.

Я задумалась, почему в реальности мы не можем позволить себе быть собой и наслаждаться жизнью, а вместо этого уходим в мир иллюзий».

В предыдущем материале рассказали, как живётся человеку с аллергией на алкоголь.

Позже Анна всё-таки вышла на танцпол и начала танцевать, но мозг сопротивлялся и сковывал её движения. Спустя несколько минут она начала получать колоссальное наслаждение от осознанных движений, музыкальных басов. Эмоций и чувств было больше, чем под алкоголем, так как спиртное притупляет ощущения.

«Оказывается, весело – это когда мы осознанно можем заставить свой мозг отключиться, не мешая наслаждаться моментом, и двигаться так, как будто никто не видит. На следующий день я ощущала себя бодро и энергично: танцы под музыку дали мне огромный заряд энергии и сил на новые свершения».

Ещё одной историей о трезвом Новом годе с нами поделился клинический психолог Сергей Кумченко. По его словам, этот пример показывает, что самое главное в праздники и не только — это объединение любящих и любимых. Для этого алкоголь возможен — но необязателен.

«В прошлом декабре пациенту поставили диагноз «тревожно-депрессивное расстройство» и выписали антидепрессанты. Курс приёма антидепрессантов длится от полугода и означает отказ от алкоголя на этот период. Соответственно, Новый год, день рождения и другие праздники клиенту предстояло праздновать без алкоголя».

Сначала он встревожился и искал пути обхода этой схемы. Однако в его случае это было невозможно, и тогда он не знал, как сказать близким, почему не будет пить алкоголь.

Пациент нашёл в себе силы признаться близким в диагнозе. И они приняли его. Более того: своеобразная исповедь, которая случилась у него с его близкими, позволила ему стать ближе с любимыми людьми.

«Он говорит, что давно не переживал такого тёплого Нового года в кругу понимающих и принимающих людей. Некоторые из них из солидарности отказались от алкоголя, заметив, что никогда не понимали смысл пить его по праздникам».

Не все способны с пониманием отнестись к вашему выбору. Психолог Анастасия Кайтукова рассказала, что после отказа от горячительных напитков столкнулась с трудностями при общении с друзьями.

«Поэтому отшучивалась, что это всё от лукавого. Одни смеялись, другие просто кивали. Я чётко могу сказать, что отказ от алкоголя дал мне больше собранности, способности к обучению и планированию. Когда люди со мной знакомятся, не верят, что мне за 30.

В какой-то момент пришло понимание, что просто «не хочу». Вкус алкоголя не нравится, как и состояние опьянения.