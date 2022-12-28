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4 часа назад

Нужно ли принимать препараты для улучшения пищеварения перед новогодним застольем?

Сибмеда

В новогоднюю ночь многие забывают о правильном и здоровом питании, позволяя себе «излишки». Другие, зная, что предстоит несколько дней праздничного застолья, стараются принять меры заранее – урезают питание в предновогодние дни и закупаются препаратами для улучшения пищеварения. Врач прокомментировал целесообразность этих мер.

Нужно ли принимать препараты для пищеварения перед застольем
Фото: СибмедаСибмеда

На вопросы ответил Арсений Русанов, врач-эндокринолог ИНВИТРО-Приволжье. Специалист подчеркнул: голодать неделю до новогоднего застолья, чтобы позволить себе съесть больше в новогодние праздники – не правильно. Именно такая стратегия вернее приведёт к набору лишнего веса. Кроме того, резкая перемена в питании несёт угрозу для пищеварительной системы организма. Новогодний стол лучше организовать в рамках позитивных пищевых привычек, включая в него самые качественные и полезные продукты.

Принимать заранее какие-то препараты для улучшения пищеварения с «профилактической» целью – не нужно. Арсений Русанов говорит, что назначать препараты должен врач. Если человек знает, что после приёма пищи, особенно жирной, у него возникают неприятные симптомы – боли в животе, изжога, нарушение стула – ему нужно обратиться к врачу терапевту-гастроэнтерологу.

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