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1 час назад

Как сохранить фигуру после праздничных застолий

РИА "ФедералПресс"

Россиянам перечислили способы сохранить фигуру после новогодних праздников. Подробности рассказала Меланя Маилян. По ее словам, к различным застольям стоит готовиться заранее.

Как сохранить фигуру после праздничных застолий
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Семга или авокадо подарят ощущение сытости на весь день. Плотный завтрак позволит избежать перекусов в течение дня, а значит, и переизбытка калоража. Желательно также исключить на период праздников вредные углеводы», – отметила врач.

Также снизить аппетит помогут такие пищевые добавки, как клетчатка и препараты на основе гарцинии. По словам Маилян, на корпоратив стоит приходить сытым, во время мероприятия отдавать предпочтение богатой белками пище и овощам. Не стоит игнорировать и танцы, это поможет сжечь лишние калории, пишет «Мослента».

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