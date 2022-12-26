Фруктовая тарелка для новогоднего стола: составляем с врачом

К составлению праздничного меню мы приступаем задолго до новогодней ночи, стараясь включить в него как можно больше любимых блюд. И, конечно, в этом списке всегда присутствуют фрукты. С их помощью стол можно сделать ярким и нарядным. Попробуем в этом году оформить фруктовую тарелку не просто по своему вкусу, а по принципам диетологии.

Фото: Сибмеда Сибмеда

За помощью в составлении новогодней фруктовой тарелки журналист Sibmeda.ru обратилась к Елене Безпрозванной, к.м.н., врачу-диетологу Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

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Нарушайте правила, но в меру

Как подчеркнула Елена Анатольевна, новогоднее застолье само по себе выходит за рамки классической диетологии: организм человека ночью нуждается в отдыхе. Но праздник – есть праздник, и традиции – есть традиции: в новогоднюю ночь мы хотим веселиться и не думать о том, как то или иное блюдо скажется на нашем организме.

Фрукты с позиции классической диетологии – это полезный продукт. В них содержится большое количество клетчатки, витаминов, макро- и микроэлементов, необходимых для организма. Фруктов нужно употреблять в достаточном количестве – наравне с овощами.

Правда, лучше это делать в первой половине дня. «Чтобы фрукты приносили пользу и не несли опасности в плане развития заболеваний – мы рекомендуем употреблять их в первой половине дня – до 17.00. Во-первых, фрукты содержат большое количество сахара. Сахар – это лёгкий углевод, который организм должен расходовать в виде энергии. Активны мы в течение дня, поэтому вечерний перекус яблоком или грушей не приветствуется. Во-вторых, употребление фруктов требует большого количества инсулина, а инсулиновая активность – как раз где-то с 9.00 до 17.00 часов», – объяснила врач.

Но новогодний праздник без красочной фруктовой нарезки представить сложно. И уже не имеет значения, в какой момент празднества её подать: можно сразу украсить стол, и каждый гость в течение вечера сам решит, когда ему угоститься фруктом. Желательно только, чтобы их количество было разумным – не нужно подкладывать фрукты бесконечно.

Используйте правило порционной подачи

Совет, который поможет избежать переедания в новогоднюю ночь: используйте порционную подачу блюд. Одно дело накладывать салат из большой тарелки, другое дело – когда он порционно подаётся в тарталетках, например.

«То же самое и с фруктовой тарелкой. Не нужно выкладывать на неё фрукты целиком: очистили от кожуры, разделили на дольки или нарезали красиво. Тот, кому захочется фрукт, возьмёт кусочек, дольку или две – и попробует, и вреда организму таким количеством не принесёт», – говорит доктор.

Мандарин – король новогодней фруктовой тарелки

Есть один фрукт, который для новогоднего стола покупают практически все – это мандарины. Их аромат и яркий оранжевый цвет создают новогоднее настроение ещё задолго до боя курантов.

Известно, что цитрусовые могут вызывать аллергические реакции – и об этом нужно помнить. Если аллергии нет, то можно спокойно съесть одну-две штучки в течение вечера.

Если говорить о суточном потреблении – то рекомендуется съедать не более четырёх мандаринов за сутки. Но это за целый день, а за один раз можно съесть только вдвое меньше. «Порционные дольки будут наиболее приемлемы: и так уже нетипичное время приёма, но если уж захотелось, то освежиться одной-двумя дольками мандарина будет совершенно безопасно», – советует диетолог.

Разумно сочетайте фрукты с другими продуктами

Все фрукты можно разделить на три группы: сладкие, полукислые и кислые. К первым относятся бананы, виноград, хурма, финики. Сладкие фрукты не сочетаются с мясом и рыбой. Их лучше сочетать с сырами, со сливками, со сметаной.

Вторая группа – полукислые: яблоки, груши, сливы, полукислым вкусом обладают и ягоды (голубика, малина, клубника и пр.). Такие плоды не сочетаются с рыбой и морепродуктами, а также с грибами и бобовыми. Их лучше сочетать с овощами или орехами.

Кислые плоды – цитрусовые, киви, вишня – не сочетаются с высокоуглеводными продуктами: рисом, картофелем, хлебом.

Многие фрукты можно использовать для предкулинарной подготовки продуктов – это обеспечит новогодним блюдам особый вкус. Например, киви – это фрукт, который поможет «разволокнить» мясо, сделать его более мягким. Маринад из киви можно использовать и для куриного, и для красного мяса. Апельсиновый и лимонный сок также используют для этих целей.

Фрукты хорошо сочетаются с овощами, поэтому можно использовать рецепты салатов, в которые они входят. «Фруктово-овощные салаты – это хорошее блюдо, полезное и нарядное для новогоднего стола. Также могу рекомендовать фруктово-ореховую тарелку», – подтверждает Елена Анатольевна.

Фрукты хорошо сочетаются с чаем, кофе, с водой. Несмотря на то, что сами плоды содержат воду и особой необходимости запивать фрукты нет – их возможно употреблять и совместно с напитками.

Откажитесь от консервированных фруктов

Консервированные фрукты представлены сегодня в широком ассортименте: ананасы в сиропе, персики в сиропе, манго в сиропе – всё это легко можно найти на полках магазинов. Классическая диетология не одобряет замену свежих фруктов на консервированные. Полезных веществ в них остаётся минимум, а сахара – слишком много: он есть в самих фруктах, плюс они консервируются в сахарных сиропах. «Это серьёзный удар по нашим обменным процессам, особенно в ночные часы – поэтому для новогодней фруктовой тарелки я бы консервированные фрукты не рекомендовала. Если очень хочется, их можно оставить для утренней сервировки», – советует диетолог.

Ещё вариант – использовать их в салатах: там требуется совсем небольшое количество, которое вреда не принесёт.

Не надейтесь на ананас!

Существует убеждение, что ананас помогает сжигать жиры. Поэтому многие желающие похудеть едят его часто, и на новогодний стол ставят обязательно – ведь на праздничном застолье всегда обилие жирной пищи, опасной для фигуры. Однако, диетолог развенчала этот миф: избавиться от жира и похудеть ананас не поможет.

«Да, ананас содержит вещество – бромелайн, которое работает на уровне нашего желудочно-кишечного тракта. Когда бромелайн попадает в ЖКТ, он способствует перевариванию жиров, которые находятся внутри нашего кишечника. Но это не те жиры, от которых многие мечтают избавиться – они для бромелайна недоступны. Поэтому говорить, что ананас способствует похудению, нельзя», – объясняет диетолог.