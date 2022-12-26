Диетолог назвала способ избежать изжоги после застолья

Новогодние праздники, как известно, славятся застольем, которое начинается ещё до 31 декабря и продолжается до последних дней каникул. Столы ломятся от закусок и угощений, и в попытках перепробовать всё вы рискуете заработать изжогу и прочие желудочные неприятности. Пока кто-то просто терпит неудобства, связанные с перееданием, британские диетологи нашли новый и не обременительный способ избежать изжоги — просто прогуляться после обильной трапезы.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Диетолог Рози Миллен рассказала, что прогулка после рождественского обеда поможет избавиться от дневного упадка сил и изжоги. Это позволит «растрясти» съеденное и избавит от неприятных ощущений. Но, конечно, до изжоги лучше не доводить, и вместо того, чтобы сметать всё подряд, лучше есть понемногу и часто.

Но если вы уже переборщили с угощениями, Миллен посоветовала воспользоваться народным средством растворить немного пищевой соды в воде. Это может помочь нейтрализовать кислоту и облегчить боль от изжоги.