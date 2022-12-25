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1 час назад

5 простых правил, как пить, чтобы не напиваться

Даша Краснова

Уже перед Новым годом наступает череда застолий в виде корпоративов и встреч с друзьями, организму вынести такую нагрузку тяжело. По словам врачей, не существует безвредной дозы алкоголя, но вряд ли кто-то отказывается от него совсем. Поэтому "Рамблер" расскажет, как пить алкоголь и дожить до праздников.

5 простых правил, как пить, чтобы не напиваться
Фото: unsplashunsplash

Обязательно ешьте

Главное в этом деле не употреблять напитки натощак. Пища в желудке замедлит всасывание алкоголя в кровь и опьянение будет постепенным. Белковые продукты медленно перевариваются, поэтому можно сделать упор на них. Правда, как только организм справится с этим барьером в виде еды, опьянение все равно вас настигнет.

Примите уголь заранее

Активированный уголь задержится в желудке и впитает, а затем выведет из организма некоторую часть спирта, не позволив тому проникнуть в кровь. Это поможет уберечь вас от отравления и последующего похмелья. После вечеринки можно выпить Полисорб, чтобы он впитал все токсины.

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Не смешивайте алкоголь

Оптимально выбрать один напиток, который вам знаком, и пить его в течение всего вечера. Правило о том, что нужно идти от слабого к крепкому алкоголю неверно, так как его в принципе лучше не смешивать. Кстати, сладкий алкоголь усиливает похмелье.

Пейте долго

Если вы пьете алкоголь быстро, большими глотками или шотами, то сначала не почувствуете опьянения и выпьете больше. Зато потом резко потеряете контроль над собой. Поэтому большинство напитков пьют маленькими глотками. Так, вы концентрируетесь на вкусовых качествах напитка, здраво оцениваете состояние своего опьянения и можете вовремя остановиться.

Пейте воду

Алкоголь приводит к дегидрации организма, так как подавляет производство вазопрессина — гормона, который ограничивает выведение влаги из организма с мочой. Поэтому в туалет хочется ходить чаще. А еще опьянение может сопровождаться диареей, потоотделением, рвотой, что тоже приводит к обезвоживанию. Не доводите себя отравление и пейте воду во время употребления алкоголя.

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