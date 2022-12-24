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50 минут назад

Биолог Баранова назвала новогоднее застолье опасным

Мария Каткова

Биолог и профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона в США Анча Баранова оценила традиции новогоднего застолья россиян. Об этом сообщает "Лента.ру".

Биолог из США назвала новогоднее застолье россиян опасным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт пояснила, что обилие различных блюд на столе несет в себе опасность из-за того, что организм не справляется с перевариванием разной пищи.

Она привела в пример сочетание селедки под шубой, оливье и свеклы с орешками. Также пояснила, что в новогоднее застолье всегда подают много разных блюд, в том числе несколько видов горячего и десертов.

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Баранова пояснила, что за переваривание пищи в кишечнике отвечают разные бактерии. Поэтому, когда в организм попадает столько продуктов они перестают справляться. В итоге человек получает синдром раздраженного кишечника. Она предложила справляться с ним с помощью дополнительных лекарственных фермантов.

Ранее сообщалось, что диетолог предупредила об опасности мандаринов.

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