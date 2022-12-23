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3 часа назад

Почему при похмелье бесполезно пить активированный уголь

Секрет Фирмы

На носу новогодние праздники, а какие праздники обходятся без алкоголя? К сожалению, каким бы ни был крепким ваш организм, а спустя несколько дней празднований никто не застрахован от похмелья. Каждый справляется с ним по-своему, дедовскими методами, своими находками, а может, и при помощи достижений медицины. Но, как оказалось, не все методы одинаково полезны. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог GMS Clinic Елена Касимцева.

Почему при похмелье бесполезно пить активированный уголь
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Приём активированного угля и других энтеросорбентов никак, к сожалению, не поможет избежать похмелья. Энтеросорбенты собирают из пищеварительного тракта всё содержимое, в том числе еду. Молекулы же этанола слишком маленькие и слишком быстро всасываются через стенку пищеварительного тракта», — рассказала эксперт.

А вот что действительно помогает — соблюдать умеренность и делать перерывы в приёмах пищи. Ну, а если не выходит — стоит принимать ферментные препараты, которые улучшает качество пищеварения, но не вредят поджелудочной железе. Конечно, стоит перед этим прочитать инструкцию и учесть все противопоказания.

Трудно представить себе новогоднее застолье без бокала шампанского. Праздник начинается с игристого, а потом в ход идут напитки покрепче. Правда, к утру люди об этом, как правило, жалеют. Чтобы не довести до печального конца, с алкоголем нужно быть очень аккуратным: нельзя пить на голодный желудок, пить много и быстро и употреблять более двух напитков за присест.

Важно помнить, что «безопасной» дозы алкоголя не существует. И в итоге пьющие делятся только на тех, кто пьёт «умеренно», и тех, кто уже злоупотребляет. Даже минимальные дозы повышают риск заработать различные болезни. А уж если у вас есть хронические болячки, от спиртного лучше отказаться совсем.

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