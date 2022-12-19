Как встретить Новый год без похмелья

Главным напитком новогодней ночи, безусловно, является шампанское. Уже давно стало традицией поднять бокал этого напитка в полночь и загадать желание. Иногда, одним бокалом все не ограничивается и на утро приходится столкнуться с неприятной головной болью. Чтобы избежать таких последствий, воспользуйтесь несложными советами

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Почему болит голова после шампанского?

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Самый традиционный напиток новогодней ночи очень коварен и на утро часто вызывает тяжелую головную боль. Все это происходит из-за того, что шампанское — газированный напиток. Из-за углекислого газа алкоголь быстро всасывается в кровь. При употреблении игристого происходит быстрое расширение сосудов, а как только наступает момент отрезвления, сосуды резко сужаются, что и приводит к появлению сильной головной боли.

Как этого избежать?

Для того, чтобы во время праздника или на утро после вечеринки не раскалывалась голова следует соблюдать некоторые правила.

1. Никогда не пейте шампанское на голодный желудок. Перед употреблением этого алкогольного напитка следует хоть немного, но перекусить. Даже легкий перекус перед первым бокалом ослабит влияние игристого на организм.

2. Не пейте быстро. Постарайтесь растянуть бокал на некоторое время. Слишком быстрое употребление приведет к быстрому опьянению и к сильным головным болям на утро.

3. Во время употребления не забывайте о еде. Делайте перерывы на закуски. К шампанскому отлично подойдут различные сыры или фрукты.

4. Еще одним вариантом для облегчения похмелья может стать избавление шампанского от пузырьков. Если немного помешать напиток в бокале перед употреблением, то количество пузырьков значительно сократиться. Ценители напитка считают этот метод «варварским», но от головной боли и быстрого опьянения он поможет.

5. Также отличный совет: делать из шампанского коктейли. Самым простым вариантом будет смешать игристое и персиковый сок. Такой коктейль позволит вам избавиться от пузырьков и употребить меньше алкоголя.