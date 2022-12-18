Врач рассказала о пользе и вреде новогодней елки

Приближаются новогодние праздники, и многие россияне наверняка собираются прикупить домой живую ёлку, чтоб порадовать себя и свою семью. Но это традиционное праздничное дерево не такое уж и безопасное, предупреждает нас аллерголог. Ведь ёлки могут переносить плесневый грибок, который вызывает кашель, одышку, насморк или нарушения сна. И живое дерево может повредить здоровью людей с ослабленным иммунитетом.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Чтобы снизить риски, лучше держать деревце в квартире не более недели. Если в семье есть аллергики, астматики или дети до трёх лет, то лучше обойтись искусственной ёлкой.

Тем не менее, живая ель — это источник эфирных масел, полезных для человека. Запах свежей хвои, за который мы и любим праздничные деревья, помогают при простудных и респираторных болезнях.

Фитонциды, которые содержатся в эфирных маслах, обеззараживают воздух, стимулируют иммунитет, улучшают состояние нервной системы.

К сожалению, и искусственная ёлка может стать источником проблем со здоровьем. Пластик, из которого она сделана, может испарять вредные вещества — формальдегид, толуол, хлористый винил, ацетон и т. д. Они могут спровоцировать головную боль, раздражать дыхательные пути.

Кроме того, искусственные ёлки пожароопасны. Дешёвый пластик легко загорается или плавится, выделяя токсические соединения.